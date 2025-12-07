domingo 7 de diciembre 2025

Rinconcitos Sanjuaninos

Video: la feria que dejó de ser nómade y tiene un espacio ganado en Avenida Libertador

Nacida en 1984 en plaza Laprida, la Feria de las Pulgas atravesó mudanzas, cambios y hasta un cierre por pandemia, pero hoy sigue viva en las tardes y noches de fin de semana a pocos metros del Parque de Mayo. Fotos y video: Gabriel Iturrieta.

Por David Cortez Vega
En las tardes y noches de fin de semana -esas que despiertan la vida alrededor del Parque de Mayo- una hilera de colores, voces y aromas vuelve a ocupar su lugar de siempre. La Feria de las Pulgas, ese paseo clásico de los sanjuaninos, nació en 1984 en plena Plaza Laprida, cuando un grupo de artesanos que eran desplazados de las calles encontró allí un refugio para mostrar lo que sabía hacer con sus manos.

Con el paso del tiempo, la feria empezó a transformarse como lo hacen las costumbres que perduran. A las artesanías se sumaron manualidades, tejidos, piezas en cuero, juguetes de madera y productos regionales que trajeron nuevos colores y sabores. Era un pequeño mundo donde cada puesto parecía guardar una historia distinta, desde la artesana que llegaba desde Pocito con sus tejidos hasta el hombre que reciclaba botellas para convertirlas en lámparas.

Edit-1875

Después de 14 años en la plaza, las remodelaciones obligaron a moverla. En 1999, el municipio la reubicó en Avenida Libertador, entre Las Heras y Urquiza, en ese tramo que va del ex Casino a la Facultad de Ingeniería de la UNSJ. Para muchos, fue extraño verla acomodarse allí entre el ruido del tránsito y las sombras de los viejos árboles, pero el público volvió a reencontrarse con ella como si nada hubiera cambiado.

Edit-1876

Ya en el siglo XXI, la feria atravesó nuevas etapas. Los artesanos fueron trasladados a espacios aledaños y se prohibió la venta y el regalo de animales, una práctica que había acompañado sus primeros años. Durante la década pasada, volvió al tradicional circuito de Libertador, recuperando esa postal tan propia de las tardes y noches de fin de semana en la Capital. Luego, la pandemia la obligó a un silencio forzado.

Edit-1877

Actualmente, la Feria de las Pulgas sigue allí, firme. Basta caminar por los alrededores del Parque de Mayo en cualquier fin de semana para encontrarla. Familias que curiosean entre artesanías, parejas que buscan un regalo único, turistas que se sorprenden con la variedad, y artesanos que, como hace varios años, siguen defendiendo el valor de lo hecho a mano.

Embed - Rinconcito Sanjuanino - Feria de las pulgas

