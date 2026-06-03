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Con humor

"No se ve ni el tordo..." el video viral en la mañana sanjuanina cubierta por la niebla

Un vecino del barrio Manantiales, de Capital, filmó el llamativo paisaje de la zona, este miércoles.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El video que muestra la niebla de este miércoles y se hizo viral.

El video que muestra la niebla de este miércoles y se hizo viral.

La intensa niebla que cubrió gran parte de San Juan durante la mañana de este miércoles dejó postales poco habituales y generó sorpresa entre los vecinos. En ese contexto, un video grabado en el barrio Manantiales, en Capital, se volvió viral en las redes sociales por reflejar con humor y asombro las condiciones de visibilidad prácticamente nulas.

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Mientras registra el paisaje completamente cubierto por la niebla, el vecino relata: “Barrio Manantiales mirá, no se ve ni el tordo. Mirá, por Dios, visibilidad cero, cero, cero, cero. Los tordos están al día”. La ocurrencia no tardó en llamar la atención de los usuarios y el video comenzó a compartirse rápidamente en distintos grupos y plataformas.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: " “No se ve ni el tordo…” en San Juan La intensa niebla sorprendió este miércoles a vecinos del Gran San Juan y dejó una postal casi invisible en el barrio Manantiales, en Capital. Un vecino registró el momento y su comentario se volvió viral: “Visibilidad cero, cero, cero”. El fenómeno redujo la visibilidad a unos 100 metros durante la mañana, según el SMN, y se mantuvo por varias horas en distintos puntos de la provincia. El video ya circula en redes por lo insólito de la escena y el humor del registro. Más info en @tiempodesanjuan #videoviral #niebla #sanjuan #tiempodesanjuan"
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El fenómeno meteorológico se hizo sentir desde las primeras horas del día. El miércoles amaneció en San Juan bajo un denso manto de niebla que sorprendió a quienes transitaban por distintos puntos del Gran San Juan. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), alrededor de las 7 la visibilidad se redujo a apenas 100 metros (0,1 kilómetros), una condición que complicó la circulación vehicular y modificó por completo el paisaje habitual.

La niebla se mantuvo durante gran parte de la mañana y dejó imágenes impactantes en diferentes departamentos de la provincia. Para el resto de la jornada, el SMN prevé una temperatura máxima de 18°C y cielo mayormente nublado. Estas condiciones continuarían hasta la noche, cuando la temperatura descendería a unos 15°C.

En tanto, para el jueves se espera una mínima de 8°C y una máxima de 18°C. Aunque no se pronostican nuevos bancos de niebla, la nubosidad seguirá siendo protagonista y dominará el cielo durante gran parte del día.

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