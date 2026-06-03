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A ciegas

El miércoles arrancó en San Juan bajo un denso manto de niebla

El fenómeno comenzó a notarse con mayor intensidad a las 7. En ese momento, según el Servicio Meteorológico Nacional, la visibilidad quedó reducida a 0.1 km.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La jornada del miércoles comenzó en San Juan bajo un denso manto de niebla.

La jornada del miércoles comenzó en San Juan bajo un denso manto de niebla.

El miércoles amaneció en San Juan cubierto por un denso manto de niebla que sorprendió a quienes transitaban por distintos puntos del Gran San Juan para dirigirse a sus trabajos, establecimientos educativos y demás actividades cotidianas.

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El fenómeno comenzó a intensificarse alrededor de las 7 de la mañana y se hizo especialmente visible en sectores como la Avenida de Circunvalación, donde la escasa visibilidad complicó la circulación vehicular.

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Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a esa hora la temperatura era de 6,5 °C, con una humedad del 100 %, viento en calma y una visibilidad reducida a apenas 100 metros (0,1 kilómetros) debido a la niebla. El organismo no reportó sensación térmica.

De acuerdo con el pronóstico oficial, la neblina continuará presente, con distinta intensidad, durante gran parte de la mañana.

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Para el resto de la jornada, el SMN prevé una temperatura máxima de 18 °C y cielo mayormente nublado. Estas condiciones se mantendrán hasta la noche, cuando la temperatura descendería hasta los 15 °C.

En tanto, para el jueves se espera una temperatura mínima de 8 °C y una máxima de 18 °C. Aunque no se pronostican neblinas, la nubosidad continuará siendo protagonista y dominará el cielo durante gran parte del día.

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