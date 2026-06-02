Video: el día que Tim Payne compartió cancha con un sanjuanino

Fue mucho antes de su explosión viral y de convertirse en una celebridad inesperada en redes sociales. El nombre de Tim Payne ya había quedado registrado en una página particular del fútbol sanjuanino y ocurrió una noche de diciembre de 2014 en la que coincidió en el campo de juego con Emmanuel Más .

El jugador del momento A qué hora juega y por dónde ver el partido de Tim Payne, el futbolista de la selección de Nueva Zelanda que se volvió viral gracias a un influencer argentino

El recuerdo volvió a escena en el programa Entre Tiempo, de Tiempo Streaming, donde se repasó aquel cruce por las semifinales del Mundial de Clubes disputado el 17 de diciembre de 2014 en el estadio Le Grand Stade de Marrakech, en Marruecos. Allí, el Auckland City de Payne se enfrentó al San Lorenzo campeón de América, que tenía como titular al lateral sanjuanino.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: " Pasó en Tiempo Streaming El día que Tim Payne compartió cancha con un sanjuanino Fue mucho antes de su explosión viral y de convertirse en una celebridad inesperada en redes sociales. El nombre de Tim Payne ya había quedado registrado en una página particular del fútbol sanjuanino y ocurrió una noche de diciembre de 2014 en la que coincidió en el campo de juego con Emmanuel Más. El recuerdo volvió a escena en el programa Entretiempo, de Tiempo Streaming, donde se repasó aquel cruce por las semifinales del Mundial de Clubes disputado el 17 de diciembre de 2014 en el estadio Le Grand Stade de Marrakech, en Marruecos. Allí, el Auckland City de Payne se enfrentó al San Lorenzo campeón de América, que tenía como titular al lateral sanjuanino. Podés ver el programa completo ya disponible en Tiempo Streaming y sintonizar Entretiempo todos los lunes a las 19:00 horas #tiempostreaming #sanjuan #tiempodesanjuan #timpayne #futbol" View this post on Instagram

Desde el inicio hubo un detalle que hoy adquiere otro valor simbólico: en el saludo protocolar previo, Payne y Más se estrecharon la mano, ambos como titulares en sus respectivos equipos, sin imaginar la repercusión que ese instante tendría años más tarde.

En lo estrictamente futbolístico, el partido fue mucho más complejo de lo esperado para el conjunto argentino. Fue justamente Más quien tuvo protagonismo directo en el marcador: envió el centro que terminó en la asistencia para el gol de Pablo “Pitu” Barrientos, que significó el 1-0 parcial para el “Ciclón”. Sin embargo, también quedó involucrado en la jugada del empate del equipo neozelandés, que llevó el encuentro al alargue.

Ya en el tiempo suplementario, Mauro Matos apareció para marcar el 2-1 definitivo que le dio la clasificación a San Lorenzo a la final del certamen internacional.

El desenlace, sin embargo, no fue el esperado para el equipo argentino. En el partido decisivo, el conjunto dirigido por Edgardo Bauza cayó por 2-0 ante el poderoso Real Madrid, con goles de Sergio Ramos y Gareth Bale.

A más de una década de aquel encuentro, la figura de Payne adquirió una dimensión completamente distinta. En junio de 2026, el defensor neozelandés se convirtió en un fenómeno viral global tras una campaña impulsada por el youtuber argentino Valen Scarsini, pasando en cuestión de días de apenas 4.000 seguidores a superar los 4 millones en Instagram.