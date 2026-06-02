martes 2 de junio 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Pasó en Entretiempo

Video: el día que Tim Payne compartió cancha con un sanjuanino

El cruce ocurrió en las semifinales del Mundial de Clubes 2014, cuando Emmanuel Más enfrentó al Auckland City de hombre del momento. Ambos fueron titulares y protagonizaron un duelo que terminó con triunfo de San Lorenzo en tiempo suplementario. Años después, el neozelandés se transformaría en un fenómeno viral a nivel mundial.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Fue mucho antes de su explosión viral y de convertirse en una celebridad inesperada en redes sociales. El nombre de Tim Payne ya había quedado registrado en una página particular del fútbol sanjuanino y ocurrió una noche de diciembre de 2014 en la que coincidió en el campo de juego con Emmanuel Más.

Lee además
a que hora juega y por donde ver el partido de tim payne, el futbolista de la seleccion de nueva zelanda que se volvio viral gracias a un influencer argentino
El jugador del momento

A qué hora juega y por dónde ver el partido de Tim Payne, el futbolista de la selección de Nueva Zelanda que se volvió viral gracias a un influencer argentino
video: hizo una wheelie muy cerca de dos patrulleros y luego paso el semaforo en rojo en avenida libertador
Todo mal

Video: hizo una "wheelie" muy cerca de dos patrulleros y luego pasó el semáforo en rojo en Avenida Libertador

El recuerdo volvió a escena en el programa Entre Tiempo, de Tiempo Streaming, donde se repasó aquel cruce por las semifinales del Mundial de Clubes disputado el 17 de diciembre de 2014 en el estadio Le Grand Stade de Marrakech, en Marruecos. Allí, el Auckland City de Payne se enfrentó al San Lorenzo campeón de América, que tenía como titular al lateral sanjuanino.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: " Pasó en Tiempo Streaming El día que Tim Payne compartió cancha con un sanjuanino Fue mucho antes de su explosión viral y de convertirse en una celebridad inesperada en redes sociales. El nombre de Tim Payne ya había quedado registrado en una página particular del fútbol sanjuanino y ocurrió una noche de diciembre de 2014 en la que coincidió en el campo de juego con Emmanuel Más. El recuerdo volvió a escena en el programa Entretiempo, de Tiempo Streaming, donde se repasó aquel cruce por las semifinales del Mundial de Clubes disputado el 17 de diciembre de 2014 en el estadio Le Grand Stade de Marrakech, en Marruecos. Allí, el Auckland City de Payne se enfrentó al San Lorenzo campeón de América, que tenía como titular al lateral sanjuanino. Podés ver el programa completo ya disponible en Tiempo Streaming y sintonizar Entretiempo todos los lunes a las 19:00 horas #tiempostreaming #sanjuan #tiempodesanjuan #timpayne #futbol"
View this post on Instagram

Desde el inicio hubo un detalle que hoy adquiere otro valor simbólico: en el saludo protocolar previo, Payne y Más se estrecharon la mano, ambos como titulares en sus respectivos equipos, sin imaginar la repercusión que ese instante tendría años más tarde.

En lo estrictamente futbolístico, el partido fue mucho más complejo de lo esperado para el conjunto argentino. Fue justamente Más quien tuvo protagonismo directo en el marcador: envió el centro que terminó en la asistencia para el gol de Pablo “Pitu” Barrientos, que significó el 1-0 parcial para el “Ciclón”. Sin embargo, también quedó involucrado en la jugada del empate del equipo neozelandés, que llevó el encuentro al alargue.

Ya en el tiempo suplementario, Mauro Matos apareció para marcar el 2-1 definitivo que le dio la clasificación a San Lorenzo a la final del certamen internacional.

El desenlace, sin embargo, no fue el esperado para el equipo argentino. En el partido decisivo, el conjunto dirigido por Edgardo Bauza cayó por 2-0 ante el poderoso Real Madrid, con goles de Sergio Ramos y Gareth Bale.

A más de una década de aquel encuentro, la figura de Payne adquirió una dimensión completamente distinta. En junio de 2026, el defensor neozelandés se convirtió en un fenómeno viral global tras una campaña impulsada por el youtuber argentino Valen Scarsini, pasando en cuestión de días de apenas 4.000 seguidores a superar los 4 millones en Instagram.

Temas
Seguí leyendo

Invitó a su amiga a desayunar y la llevó a un insólito lugar de Rivadavia: el video

Video: filmaron a motociclistas manejando a alta velocidad, sin cascos ni patentes en 25 de Mayo

Video: estaba ebrio y su camioneta terminó incrustada en un guardarraíl en Ruta 40

Mostraba tres camperones para vender en una feria sanjuanina y los comentarios se salieron de control: ¡miralos!

El video del tenso momento en un barrio sanjuanino por la detención de un vecino

El orgullo del Teresa de Calcuta: la rompió haciendo jueguitos y se hizo viral

Dónde se originó el gran incendio en Rivadavia: en video, cómo sofocaron las llamas

Video: violento robo en Pocito terminó con dos mujeres amenazadas con un arma

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
quedo todo definido: confirmaron dias, horarios y canchas para las semifinales del torneo apertura
Fútbol sanjuanino

Quedó todo definido: confirmaron días, horarios y canchas para las semifinales del Torneo Apertura

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Este es Andrade, luego de su detención el viernes último.
Un violento entre rejas

Una chica sanjuanina escapó casi desnuda de su pareja, que la acuchilló, la orinó encima e intentó violarla

Una persecución en Chimbas terminó con dos detenidos y un policía herido
Barrio Los Andes

Una persecución en Chimbas terminó con dos detenidos y un policía herido

Referentes de comercios advierten que cada vez es más difícil sostener un negocio abierto frente al aumento de alquileres, impuestos y servicios.
Escenario complicado

Comercios sanjuaninos, con ventas en baja y costos en alza: crece la duda sobre cuánto más podrán resistir

Franco Daniel Arguello y Ricardo José María Carmona Morán (a la derecha), los dos condenados.
Flagrancia

Condenaron a dos "abreautos" por un robo en una casa de Rivadavia, pero quedaron libres

Piden ayuda para los cuatro hijos de la joven que murió en un accidente de moto en Rivadavia
Campaña solidaria

Piden ayuda para los cuatro hijos de la joven que murió en un accidente de moto en Rivadavia

Te Puede Interesar

Un propósito: la historia de fortaleza de Mili Domínguez, la chica no vidente que le escapó al bullying y sueña con llegar a los Juegos Paralímpicos video
La vida que elegí

"Un propósito": la historia de fortaleza de Mili Domínguez, la chica no vidente que le escapó al bullying y sueña con llegar a los Juegos Paralímpicos

Por Antonella Letizia
¿Un anticipo? La Justicia Federal rechazó dos denuncias por Global Market
Tensión

¿Un anticipo? La Justicia Federal rechazó dos denuncias por Global Market

La ilusión del pueblo Bodeguero y las promesas de su goleador video
Entretiempo

La ilusión del pueblo Bodeguero y las promesas de su goleador

Debilidades y fortalezas de hacer periodismo en Iglesia, muy cerca de la gente y de la actividad minera
Semana del Periodista

Debilidades y fortalezas de hacer periodismo en Iglesia, muy cerca de la gente y de la actividad minera

La audiencia pública definirá uno de los debates más sensibles para el futuro minero de San Juan: el acceso y la ampliación de la línea de 500 kV y la infraestructura eléctrica que demandarán los grandes proyectos de cobre.
Audiencia pública

Quiénes son los trece expositores que debatirán la línea de 500 kV para Vicuña en San Juan