viernes 13 de febrero 2026

Épico

El equipo de Emmanuel Mas dio el batacazo en la Copa Libertadores

En su debut absoluto en la Copa Libertadores, el equipo uruguayo dirigido por Sebastián Méndez dio vuelta la serie en la altura de Quito y selló una clasificación histórica por penales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Juventud de Las Piedras hizo historia en Quito. En su primera participación en la Copa Libertadores, el equipo uruguayo en el que juega y fue titular el sanjuanino Emmanuel Mas, eliminó por penales a Universidad Católica ( Ecuador) tras imponerse 4-3 en el Olímpico Atahualpa, empatar la serie en tiempo de descuento y quedarse con la tanda por el mismo resultado.

El conjunto dirigido por el argentino Sebastián Méndez revirtió la derrota sufrida en la ida (1-0), igualó el global (4-4) con un gol agónico y terminó celebrando en la definición desde los 12 pasos.

Así, el debutante absoluto en el certamen continental firmó uno de los grandes batacazos de la fase previa y avanzó a la siguiente ronda del certamen continental con una noche que ya es parte de su historia.

Lluvia de goles en la altura

Universidad Católica y Juventud de Las Piedras fueron protagonistas de un partido infartante. Universidad Católica golpeó en momentos clave y llegó a poner contra las cuerdas a los uruguayos, pero el equipo del Gallego Méndez respondió con carácter y eficacia en la altura (2.780 metros sobre el nivel del mar).

La serie cambió de dueño en varias oportunidades. José Fajardo abrió la cuenta a los 7' y volvió a convertir a los 74', y Jhon Chancellor, quien había puesto el 2-1 parcial a los 64'.

Por el lado de Juventud de Las Piedras anotaron Renzo Sánchez (26’), Federico Barrandeguy de penal (45+3’) y Pablo Lago también desde los doce pasos (48’).

Cuando parecía que el conjunto ecuatoriano se quedaba con el pase, Patricio Pernicone desató la locura. En tiempo de descuento, el defensor de Juventud ganó el partido al convertir el 4-2 para igualar el global 4-4 y forzar la definición.

La gran revelación del partido fue Sebastián Sosa, arquero con pasado en Boca, Vélez y Rosario Central. El uruguayo se vistió de figura en la tanda de penales, donde atajó dos remates decisivos para sellar la clasificación histórica de Juventud.

Para Juventud de Las Piedras marcaron Renzo Sánchez, Federico Barrandeguy (de penal), Pablo Lago (también desde los doce pasos) y Patricio Pernicone, autor del tanto agónico en tiempo de descuento que llevó la serie a los penales.

Por el lado de Universidad Católica convirtieron José Fajardo (por duplicado) y Jhon Chancellor.

En la definición desde el punto penal anotaron Barrandeguy, Alejo Cruz, Ramiro Peralta y Fernando Mimbacas para Juventud, mientras que Luis Cangá, Byron Palacios y Gregory Anangonó lo hicieron para el conjunto ecuatoriano.

Dejá tu comentario

