jueves 12 de febrero 2026

Fraude en Santa Lucía

Marcó a un número equivocado, la estafaron en $2.950.000 y encima se le burlaron

Una mujer quiso contactarse con Mercado Pago y cayó en la trampa de un estafador. Entraron a su cuenta y realizaron transferencias.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa

Imagen ilustrativa

Por querer solucionar un problema, una vecina de Santa Lucía terminó metida en otro aún peor con una estafa que le valió 2.950.000 pesos. La mujer necesitaba comunicarse con personal de Mercado Pago, pero marcó un número equivocado y unos desconocidos la embaucaron con ese monto. Encima, al consumar el fraude, se le rieron y burlaron.

Imagen ilustrativa
Fraude virtual

Simularon ser empleados de un banco local y estafaron a un jubilado en $14.000.000
Imagen ilustrativa
Embaucadores

Estafaron en $8.000.000 a una anciana con el viejo y archiconocido cuento del "hijo enfermo"

El caso se conoció este jueves, pero fue denunciado el miércoles 11 de febrero a la noche en la sede de la Comisaría 5ª de Santa Lucía por una vecina del barrio Balcarce. La mujer, de apellido Mazza y de 58 años, contó que todo se originó cuando comenzó a buscar un número de teléfono de contacto de Mercado Pago porque requería, de manera urgente, que le extendieran un comprobante, revelaron fuentes policiales.

Mientras navegaba por internet encontró un supuesto contacto con la plataforma de la billetera virtual. La mujer marcó ese número, con características de Buenos Aires, pensando que estaba comunicándose con Mercado Pago y la atendió una persona, que dijo que llamaba al lugar indicado, de acuerdo con las versiones.

La víctima le explicó el problema y del otro lado empezaron a pedirle datos personales y de su cuenta. Ella no se dio cuenta, pero ese sujeto con el que hablaba era un estafador. Cuando menos lo esperaba, ese desconocido y sus cómplices accedieron a su celular y tomaron el control de todas sus cuentas, conjeturó una fuente del caso.

Mientras la distraían, los delincuentes empezaron a realizar movimientos de dinero. Desde la cuenta de Mazza transfirieron primeramente 500.000 pesos, después 295.000 pesos y, en los minutos siguientes, 1.500.000, según la denuncia, explicó un vocero. Lo sorprendente fue que los desconocidos la mantuvieron en línea y luego la dejaron en espera. En esos instantes la mujer escuchó que los sujetos empezaron a reírse y burlarse de la estafa que acababan de cometer. Ahí cortó y se dio cuenta que había caído en una estafa virtual.

Por Redacción Tiempo de San Juan

