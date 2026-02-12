jueves 12 de febrero 2026

De milagro no fue tragedia

Un micro que volvía de Chile hacia San Juan perdió dos ruedas traseras en Mendoza

Ocurrió esta madrugada en Guaymallén. La unidad, que trasladaba a 34 personas, sufrió un insólito desperfecto mecánico y quedó varada en medio de la calzada.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un micro de larga distancia con 34 pasajeros a bordo, que regresaba de un tour de compras por Chile con destino final a San Juan, sufrió un peligroso desperfecto mecánico en Mendoza que, de milagro, no terminó en tragedia. Según informó el diario Los Andes, alrededor de las 5:30 de la mañana, la unidad perdió dos ruedas traseras —una de cada lado— mientras circulaba por el Acceso Sur, a la altura del departamento de Guaymallén.

Debido a esta falla, el vehículo sufrió una desaceleración brusca y quedó inmovilizado en la mitad de la calzada. Por fortuna, ningún otro vehículo que circulaba en la misma dirección colisionó contra la parte trasera del micro ante la maniobra inesperada.

El incidente provocó serios inconvenientes en el tránsito, por lo que fue necesaria la intervención de personal de la Policía de Mendoza durante varias horas. Finalmente, los pasajeros tuvieron que aguardar la llegada de otra unidad de la empresa para poder completar el viaje hacia nuestra provincia.

