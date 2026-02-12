De San Juan a Medio Oriente: la alfalfa sanjuanina retomó exportaciones y brilla en Dubai

La alfalfa sanjuanina volvió a cruzar fronteras. Después de años en los que las exportaciones se vieron afectadas por dificultades logísticas y conflictos en los puertos, el negocio retomó impulso y por segundo año consecutivo la producción local volvió al mercado de Medio Oriente.

Un cargamento con ocho contenedores, por más de 200.000 kilos de alfalfa premium sanjuanina está esperando en la aduana de Pocito para partir, vía Chile hacia Dubai. Se suma a otras 26 toneladas que salieron en los últimos cinco meses, enviados por la empresa del productor Gustavo Dorgan.

Pionero en San Juan

El sanjuanino comenzó a exportar hace 15 años, pero había suspendido la actividad ante un escenario que calificó como inviable. Sin embargo, hace un año decidió reactivar operaciones, ampliar inversiones y sus hectáreas cultivadas.

Actualmente maneja alrededor de 1.000 hectáreas distribuidas en ocho fincas en San Juan —ubicadas en el Valle del Tulum y en Niquivil, en Jáchal, además de la provincia de La Pampa. Pero la novedad este año es que entusiasmo a otros dos productores de San Juan y uno de Mendoza que le dieron su producción para que él la exportara, consolidando así un esquema asociativo.

En la actualidad, el 80% de sus envíos tienen como destino Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, pero también ha hecho este año una exportación de prueba a República Dominicana.

Dorgan participó recientemente en la feria Gulfood en Dubái, como parte de una comitiva de la provincia de San Juan y Mendoza, integrada por representantes de otros sectores sanjuaninos como el olivícola y el de mosto.

Factores clave

Uno de los diferenciales de la empresa local es el uso de una prensa desarrollada en San Juan que permite compactar fardos de 27,5 kilos y cargar hasta 26,125 toneladas por contenedor, optimizando al máximo el espacio disponible. Las exportaciones se tramitan a través de la aduana de Pocito y luego la mercadería sale por Chile hacia destino final.

Dorgan sostiene que la alfalfa de San Juan es “única en el mundo”, con niveles de proteína que pueden alcanzar el 26%, algo que solo se consigue en estas tierras, según dice, por el clima seco, las escasas lluvias y el uso de agua de deshielo para riego.

“A diferencia de lo que ocurre en la Pampa húmeda, donde las lluvias pueden arruinar cortes, en San Juan las condiciones permiten mayor previsibilidad y estabilidad en la calidad”, indicó.

Tambo gigante en Medio Oriente

El 80% de la producción sanjuanina tiene como destino Dubái, en Emiratos Árabes Unidos. Allí abastece a un tambo de gran escala, con 195.000 vacas, que se alimentan con alfalfa sanjuanina y producen leche tanto para consumo interno como para programas de ayuda humanitaria. Según contó el sanjuanino, la mitad de la leche se vende y la otra mitad se hace en polvo y se regala en zonas de África.

En cuanto a números, la tonelada de alfalfa premium ronda los 400 dólares en el mercado internacional. Cada contenedor puede dejar una ganancia estimada en 5.000 dólares, lo que posiciona al cultivo como una alternativa atractiva frente a otras producciones tradicionales.

Una opción para reconvertirse

Dorgan recomendó a los productores locales evaluar el reemplazo de viñedos viejos o poco rentables por alfalfa, ahora que el vino en San Juan y el mundo atraviesa una crisis de ventas.

“Se trata de un cultivo de rápido retorno, se planta en abril y se empieza a cosechar en diciembre, por cinco años. Y, además, mejora la calidad del suelo al incorporar nitrógeno”, dijo el empresario.

En un contexto de búsqueda de nuevas oportunidades para el agro sanjuanino, la alfalfa aparece como un negocio que combina calidad diferencial, innovación tecnológica y mercados internacionales consolidados.