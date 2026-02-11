En vinos, pierde terreno; en mosto es protagonista: así arrancan el 2026 las exportaciones sanjuaninas

Exportaciones: San Juan exportó 3.078 hectolitros de vino y 1.863 toneladas de mosto concentrado en enero de 2026, según datos del INV.

Las exportaciones vitivinícolas de San Juan comenzaron 2026 con un escenario de contrastes. Perdió peso relativo en el negocio del vino y quedó relegada al tercer lugar a nivel nacional, pero mostró fortaleza en el segmento del mosto concentrado, donde mantiene un rol clave en el comercio exterior argentino.

En efecto, en enero San Juan quedó tercera en exportaciones de vino con apenas el 2% del volumen nacional, detrás de Mendoza y La Rioja. En contraste, aportó el 31% del mosto concentrado vendido al exterior y se consolidó como segunda exportadora del país en ese rubro.

Los datos de San Juan

Según datos oficiales del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), en enero San Juan exportó 3.078 hectolitros de vino, por un valor FOB de 721 mil dólares. La mayor parte de los envíos correspondió a vinos varietales, con 2.996 hl (1.000 hl a granel y 1.996 hl fraccionados). Además, se exportaron 50 hl de vinos sin mención varietal y 32 hl de espumosos, ambos en modalidad fraccionada.

Con ese volumen, la provincia representó apenas el 2% del total nacional y se ubicó tercera en el ranking de exportadoras. Mendoza concentró el 92% de las ventas externas de vino y La Rioja el 3%.

Los datos nacionales: blanco, granel y mosto

A nivel país, el vino mostró señales de recuperación interanual, traccionado por el vino blanco, el granel y mostos. En comparación con enero de 2025, el volumen exportado creció 17,9% y el valor FOB aumentó 5,5%, alcanzando los 40,7 millones de dólares.

El impulso llegó principalmente de los vinos blancos, que registraron un salto del 134% en volumen, y del vino a granel, que creció 59,1%. En particular, el vino blanco a granel se disparó 688%. También los espumosos tuvieron un fuerte incremento del 99,7%, mientras que el vino color cayó levemente 2,3%. Los principales destinos del vino argentino fueron Reino Unido (23% del volumen), Estados Unidos (14%) y Brasil (12%).

El panorama cambia cuando se analiza el mosto concentrado. Allí, San Juan volvió a mostrarse protagonista. En enero exportó 1.863 toneladas, todas a granel, por un valor FOB de 2,659 millones de dólares. Esa cifra representó el 31% del total nacional, lo que posicionó a la provincia como la segunda exportadora del país en este producto, solo detrás de Mendoza (69%).

El mosto también tuvo un desempeño destacado a nivel nacional: las exportaciones crecieron 37,5% en volumen y 24,5% en valor interanual, alcanzando 6.094 toneladas y 8,689 millones de dólares. Estados Unidos fue el principal comprador, con el 28% del volumen total.

Así, el arranque de 2026 deja una postal clara para la vitivinicultura sanjuanina: menor protagonismo en el vino dentro del escenario nacional, pero una presencia fuerte y sostenida en el mercado internacional del mosto, donde la provincia sigue siendo un actor determinante.