miércoles 11 de febrero 2026

Justicia

Se hizo pasar por el "Pequeño J", amenazó con descuartizar empleadas de Naturgy y le prohibieron llamar al 0800

Este hombre cuenta con varios antecedentes y hace 5 años fue noticia de un hecho insólito ocurrido en Rivadavia. Este miércoles salió de Tribunales con una condena condicional, es decir, que se salvó de la cárcel.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Diseño sin título (26)

Este miércoles a primera hora hubo una audiencia insólita en la Justicia. Un hombre fue condenado por amenazar de muerte a empleadas de Naturgy. Este no dijo su nombre, sino que se hizo pasar por el “Pequeño J”, es más, en una de sus llamadas dijo: “Que iba a descuartizarlas como hizo con las tres chicas de Florencio Varela”.

Se salvó de la cárcel, su abogado defensor Gerardo Bustos llegó a un acuerdo con la fiscalía de una pena condicional y esta fue homologada por el juez Maximiliano Eugenio Barbera; lo condenó a 2 años de prisión condicional por el delito de amenazas coactivas en perjuicio de dos empleadas.

Juez de Garantías, Maximiliano Eugenio Barbera.
Pero en la resolución del magistrado algo llamó mucho la atención, como regla de conducta le prohibió a Echegaray llamar al 0800 (Atención al Cliente) de Naturgy por el mismo plazo de la pena.

El fiscal Ignacio Achem de UFI Genérica expresó en la audiencia que las empleadas amenazadas de Naturgy fueron más de 10. Echegaray, en el lapso del 3 al 6 de octubre, realizó 46 llamados amenazantes; por tal razón ahora le prohibieron hacerlo.

image
En el centro de la imagen, el defensor Gerardo Bustos.

Este sanjuanino fue noticia por un hecho insólito en 2021

Esta misma persona, en abril de 2021 estuvo preso por supuestamente haber cometido varios hechos de violencia de género y por un error fue liberado de comisaría 13ra.

