miércoles 11 de febrero 2026

Tiempo de verano en San Juan

La Capilla de Santa Ana: el refugio de fe caucetero que resistió dos terremotos y encierra un episodio sorprendente

A las puertas de ser declarada Patrimonio Cultural Departamental, este histórico templo ubicado en calle La Plata guarda relatos de milagros y una resistencia heroica frente a los sismos. Se encuentra en una propiedad privada, pero con el permiso oportuno se puede visitar

Por Jorge Balmaceda Bucci
En el suelo de Caucete, allí donde la calle La Plata traza su camino entre fincas y silencios, se erige un símbolo de identidad que ha sobrevivido no solo al paso del tiempo, sino a la bravura de la naturaleza. La Capilla de Santa Ana es el testimonio vivo de una promesa familiar que se transformó en el epicentro espiritual de una comunidad y que hoy, tras décadas de historia, busca integrarse plenamente al mapa turístico y religioso de San Juan.

La génesis de este santuario se remonta a la visión y devoción de María Carolina Echeverría de Landa. La historia cuenta que ella y su esposo se habían radicado en Buenos Aires por motivos personales, pero el vínculo con el terruño sanjuanino era inquebrantable. Cada año el matrimonio regresaba a Caucete durante la temporada de cosecha, entre los meses de enero y marzo.

Para Carolina el viaje no era solo una cuestión de supervisión agrícola. Movida por una profunda vocación de servicio, comenzó a realizar misiones religiosas en la zona. Lo que empezó de forma modesta con clases de catequesis bajo el intenso sol del verano sanjuanino, pronto floreció en una actividad comunitaria. La capilla se convirtió en el escenario de primeras comuniones, casamientos y retiros espirituales, sembrando una semilla de fe que germinó en el corazón de los trabajadores de la zona.

El milagro que giró con la tierra

La estructura física de esta fe tuvo un comienzo humilde en 1930, funcionando inicialmente en lo que era un garage de la vivienda. No fue hasta 1942 cuando se logró levantar la capilla propiamente dicha. Apenas dos años después de su inauguración, el edificio enfrentó su primera gran prueba: el devastador terremoto de 1944.

Aunque los daños fueron significativos, la construcción resistió. Sin embargo, fue en el fatídico terremoto de 1977 cuando ocurrió el evento que los testigos aún relatan con asombro. Mientras el techo cedía y los objetos litúrgicos se destruían por el impacto, la imagen del Sagrado Corazón de Jesús protagonizó un hecho inexplicable: la estatua no solo quedó de pie entre los escombros, sino que giró exactamente 90 grados. Tras el sismo, la imagen terminó mirando hacia el Este, precisamente hacia donde se encuentra el centro urbano de Caucete, como si se tratara de una señal de protección y vigilia sobre el pueblo diezmado.

Actualmente, la Capilla de Santa Ana se encuentra emplazada dentro de una propiedad privada. A pesar de estar en manos particulares, el valor histórico y emocional del templo ha trascendido los límites del predio. Conscientes de la importancia que tiene para el sentimiento caucetero, los actuales dueños se encuentran trabajando en un proyecto fundamental: la creación de un ingreso especial y directo.

El objetivo es claro: que la capilla pueda ser visitada por fieles, turistas y estudiosos de la historia sin interferir con la dinámica de la propiedad privada, permitiendo que el público acceda a este rincón de paz y memoria.

Hacia el patrimonio cultural

Este esfuerzo de los propietarios coincide con un momento institucional clave, ya que la capilla está próxima a ser declarada Patrimonio Cultural del departamento de Caucete. Este reconocimiento oficial no solo protegerá sus muros, sino que la consolidará definitivamente como una posta ineludible del "Camino de la Fe", el circuito que pone en valor los hitos religiosos y espirituales de la zona.

La Capilla de Santa Ana: el refugio de fe caucetero que resistió dos terremotos y encierra un episodio sorprendente

