Tras las lluvias, Chimbas asistió a 27 familias y continúa con tareas de desagote

Se abordaron un total de 27 casos de asistencia social, incluyendo 6 situaciones de emergencia que seguirán siendo atendidas en las próximas horas. Además, se brindó ayuda a vecinos afectados por la cantidad de agua que ingresó en las viviendas.

En cuanto a los trabajos en la vía pública, se continúa con el desagote de calles y la limpieza en varias arterias del área urbana, estos trabajos seguirán desarrollándose durante este domingo para aliviar los inconvenientes ocasionados por la lluvia.

Respecto a la iluminación, las precipitaciones también afectaron líneas del tendido y es necesario esperar a que sequen para poder intervenirlas, ya que son un peligro para el personal si se manipulan mojadas. Es por ello que les pedimos paciencia para poder solucionar estos inconvenientes.

Resaltamos que se está avanzando en las obras en pozos blancos, comenzando en Barrio Las Calandrias y Conjunto 10, en etapas de calzado y excavación, con el objetivo de mejorar el drenaje y prevenir futuras inundaciones.

Cabe destacar que las asistencias se realizan con recursos municipales, sosteniendo el compromiso de seguir trabajando para garantizar la seguridad y bienestar de todos los vecinos de Chimbas.