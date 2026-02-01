Allanamientos en Angaco: secuestraron motos que usaban para picadas y animales autóctonos

La Policía de San Juan, a través de efectivos de la Comisaría 20° de Angaco, llevó adelante una serie de allanamientos en el barrio Campo de Batalla y sus inmediaciones, que permitieron el secuestro de motocicletas presuntamente utilizadas en carreras clandestinas, además del hallazgo de animales y aves autóctonas en cautiverio.

Los procedimientos se realizaron por orden del Juzgado de Paz de Angaco, como parte de una investigación en curso vinculada a picadas ilegales que se desarrollaban en la zona. Como resultado, se secuestraron cinco motocicletas de distintas marcas y modelos, algunas de ellas con modificaciones mecánicas destinadas a pruebas de velocidad.

Durante los allanamientos, el personal policial también incautó aves y animales autóctonos, entre ellos benteveos, loros, gallos de riña y tortugas. Los ejemplares fueron trasladados a profesionales especializados, quienes se encargarán de evaluar sus condiciones de salud y hábitat, conforme a la normativa vigente.

Tanto las motocicletas como el resto de los elementos secuestrados quedaron en calidad de depósito, a la espera de las pericias correspondientes, mientras la investigación continúa para determinar responsabilidades y posibles infracciones adicionales.