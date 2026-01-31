Un auto intentó pasar un badén en Ruta 141 y fue arrastrado por la creciente

Un grave incidente vial se registró en la noche de este viernes 31 de enero , alrededor de las 22.00 , sobre la Ruta Nacional 141 , en la zona de Marayes , cuando un automóvil intentó cruzar un badén con una fuerte bajada de creciente y terminó siendo arrastrado por la correntada.

Según informó Vialidad Nacional – Distrito San Juan , el vehículo fue desplazado varios metros por el agua y finalizó su recorrido tras impactar contra un alambrado. Pese a la gravedad de la situación, el ocupante logró salir por sus propios medios y no sufrió lesiones .

Minutos después del hecho arribó al lugar personal de Gendarmería Nacional, que se encontraba realizando patrullajes preventivos en la zona, para asistir al conductor y colaborar con el control del tránsito. En simultáneo, agentes de Vialidad Nacional comenzaron con las tareas de evaluación y supervisión del sector afectado.

Desde el organismo nacional reiteraron la advertencia principal: no intentar cruzar badenes con presencia de agua o arrastre, ya que estas maniobras pueden derivar en consecuencias fatales y poner en riesgo vidas humanas.

Alerta adicional en Ruta 40 Norte

Asimismo, Vialidad Nacional informó que en la Ruta Nacional 40 Norte, en el tramo Talacasto–Villicum, se registran lluvias y bajadas de creciente, con conductores que intentan atravesar sectores comprometidos pese a las condiciones adversas.

Ante este panorama, las autoridades recordaron que:

Las crecientes pueden subir de manera repentina.

El agua suele ocultar daños en la calzada.

El arrastre de material puede desestabilizar y llevarse vehículos.

Recomendaciones