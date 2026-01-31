domingo 1 de febrero 2026

Caucete

Un auto intentó pasar un badén en Ruta 141 y fue arrastrado por la creciente

El impactante momento fue cerca de las 22 horas y, afortunadamente, el conductor salió ileso. Desde Vialidad Nacional solicitan máxima precaución y que se sigan las órdenes de las autoridades.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2026-01-31 at 20.42.06 (2)

Un grave incidente vial se registró en la noche de este viernes 31 de enero, alrededor de las 22.00, sobre la Ruta Nacional 141, en la zona de Marayes, cuando un automóvil intentó cruzar un badén con una fuerte bajada de creciente y terminó siendo arrastrado por la correntada.

Según informó Vialidad Nacional – Distrito San Juan, el vehículo fue desplazado varios metros por el agua y finalizó su recorrido tras impactar contra un alambrado. Pese a la gravedad de la situación, el ocupante logró salir por sus propios medios y no sufrió lesiones.

Minutos después del hecho arribó al lugar personal de Gendarmería Nacional, que se encontraba realizando patrullajes preventivos en la zona, para asistir al conductor y colaborar con el control del tránsito. En simultáneo, agentes de Vialidad Nacional comenzaron con las tareas de evaluación y supervisión del sector afectado.

Desde el organismo nacional reiteraron la advertencia principal: no intentar cruzar badenes con presencia de agua o arrastre, ya que estas maniobras pueden derivar en consecuencias fatales y poner en riesgo vidas humanas.

Alerta adicional en Ruta 40 Norte

Asimismo, Vialidad Nacional informó que en la Ruta Nacional 40 Norte, en el tramo Talacasto–Villicum, se registran lluvias y bajadas de creciente, con conductores que intentan atravesar sectores comprometidos pese a las condiciones adversas.

Ante este panorama, las autoridades recordaron que:

  • Las crecientes pueden subir de manera repentina.

  • El agua suele ocultar daños en la calzada.

  • El arrastre de material puede desestabilizar y llevarse vehículos.

Recomendaciones

  • No cruzar badenes con agua.

  • Evitar circular de noche, especialmente durante lluvias o alertas vigentes.

  • Respetar la señalización, al personal en ruta y a las fuerzas de seguridad.

  • Mantenerse informado a través de canales oficiales.

