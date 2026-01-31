sábado 31 de enero 2026

Hermosa noticia

Una policía asistió a una madre en su parto

El impactante momento ocurrió durante la jornada de este sábado. El bebé y la madre están fuera de peligro.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un conmovedor y heroico episodio tuvo lugar este sábado en el departamento 25 de Mayo, cuando personal de la Comisaría Décima asistió a una mujer en trabajo de parto dentro de su vivienda y logró salvarle la vida al recién nacido.

Según informaron fuentes policiales, la mujer, de 26 años, se encontraba en el baño de su domicilio cuando dio a luz. El bebé fue recibido inicialmente por una vecina, pero al momento de nacer no presentaba signos vitales, lo que generó una situación de extrema urgencia.

Ante este escenario, la agente Victoria Lobos actuó con rapidez y le practicó maniobras de reanimación al recién nacido. Gracias a su inmediata intervención, el bebé comenzó a reaccionar y a mostrar signos vitales positivos.

En el operativo también intervinieron el oficial ayudante Matías Moyano, el oficial ayudante Axel Ríos y el cabo Mario Luna, quien se desempeñaba como chofer. Todo el equipo policial trabajó de manera coordinada y eficaz para asistir tanto a la madre como al bebé.

Tras estabilizar la situación, ambos fueron trasladados en primer lugar al Hospital de 25 de Mayo y posteriormente derivados al Hospital Rawson, donde quedaron en observación para un mejor control de su estado de salud.

Desde el entorno médico confirmaron que tanto la madre como el bebé se encuentran en buen estado de salud y fuera de peligro.

Temas
