Robaron más de 100 bombas de agua y sanitarios de un barrio en construcción en Albardón

Pese a la guardia de seguridad con que cuenta el predio, delincuentes entraron a un barrio en construcción de Albardón y robaron más de 100 bombas de agua y sanitarios. Los artefactos estaban en un depósito y desconfían de los vigiladores o serenos.

Investigación Ataron y golpearon a un sereno en Chimbas para robarle su moto: dos detenidos

Gresca familiar Casi pierde la lengua en una brutal golpiza en una obra en Santa Lucía y acusan a su tío y a su primo

El complejo habitacional es el barrio Villucum, que cuenta con 137 viviendas y está ubicado en inmediaciones de las calles Buenos Aires y Tucumán, en Albardón. El robo fue descubierto este jueves por la mañana por uno de los encargados de la empresa Terusi Construcciones, la encargada del proyecto, revelaron fuentes policiales.

Esa persona, de apellido Páez, aseguró que constató la sustracción de más de 100 bombas de agua y algunas piezas de los sanitarios. No se señaló el costo de esos artefactos, pero dijeron que el perjuicio es millonario.

Los policías de la Comisaría 18ª de Albardón recibieron la denuncia y se encuentran trabajando en el caso, pero todo quedó en manos del fiscal Leonardo Villalba, de la UFI Delitos contra la Propiedad.