viernes 30 de enero 2026

Ataque en una obra

Robaron más de 100 bombas de agua y sanitarios de un barrio en construcción en Albardón

Delincuentes entraron a un depósito y se llevaron los artefactos. El lugar cuenta con seguridad, pero no saben qué pasó.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Pese a la guardia de seguridad con que cuenta el predio, delincuentes entraron a un barrio en construcción de Albardón y robaron más de 100 bombas de agua y sanitarios. Los artefactos estaban en un depósito y desconfían de los vigiladores o serenos.

El complejo habitacional es el barrio Villucum, que cuenta con 137 viviendas y está ubicado en inmediaciones de las calles Buenos Aires y Tucumán, en Albardón. El robo fue descubierto este jueves por la mañana por uno de los encargados de la empresa Terusi Construcciones, la encargada del proyecto, revelaron fuentes policiales.

Esa persona, de apellido Páez, aseguró que constató la sustracción de más de 100 bombas de agua y algunas piezas de los sanitarios. No se señaló el costo de esos artefactos, pero dijeron que el perjuicio es millonario.

Los policías de la Comisaría 18ª de Albardón recibieron la denuncia y se encuentran trabajando en el caso, pero todo quedó en manos del fiscal Leonardo Villalba, de la UFI Delitos contra la Propiedad.

