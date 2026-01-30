Quién es el fisicoculturista sanjuanino que fue denunciado por su novia y terminó detenido en La Plata

La detención de un joven sanjuanino en la ciudad de La Plata , tras una denuncia por violencia de género, volvió a poner en foco la figura de Gonzalo Valentín Dohmen Vila, un fisicoculturista con trayectoria en competencias nacionales y presencia activa en redes sociales.

Según información policial, el episodio se registró en un departamento ubicado en el centro de la capital bonaerense, donde una mujer logró salir a la vía pública y pidió ayuda. La denunciante aseguró que había sido retenida contra su voluntad y amenazada durante una discusión. A partir de esa denuncia, efectivos del Comando Patrulla intervinieron en el lugar y aprehendieron al sospechoso, mientras que en el inmueble se habría secuestrado un arma blanca.

La causa quedó inicialmente caratulada como “privación ilegítima de la libertad y amenazas calificadas en contexto de violencia de género” y fue puesta a disposición de la Unidad Fiscal de Instrucción N° 11 del Departamento Judicial La Plata.

Dohmen, de 24 años, es oriundo de San Juan y se destaca en el ámbito del fisicoculturismo, disciplina en la que logró primeros puestos en distintas competencias a nivel nacional. En su cuenta pública de Instagram comparte videos de rutinas de entrenamiento, exhibe su trabajo en gimnasios y muestra su rol como entrenador de otros jóvenes.

Antes de dedicarse al culturismo, practicó hockey sobre patines durante su adolescencia y luego incursionó en el freestyle, hasta orientarse de lleno al entrenamiento físico y las competencias.

Tras recuperar la libertad, el joven realizó un descargo público en redes sociales, donde negó los hechos denunciados y sostuvo que las acusaciones fueron desestimadas por la Justicia. La investigación continúa en el ámbito judicial. En un extenso mensaje, afirmó que las acusaciones fueron “desestimadas por la Justicia en menos de 24 horas” y calificó la situación como “un acto de maldad pura”. También sostuvo que las denuncias y pruebas en su contra eran falsas y agradeció el apoyo de su familia y allegados.