Quién es el fisicoculturista sanjuanino que fue denunciado por su novia y terminó detenido en La Plata
El joven, con trayectoria en competencias de fisicoculturismo y fuerte presencia en redes sociales, fue acusado por su pareja en un hecho ocurrido en la capital bonaerense. La causa se investiga en la Justicia mientras el imputado dio su versión pública de lo ocurrido.
Según información policial, el episodio se registró en un departamento ubicado en el centro de la capital bonaerense, donde una mujer logró salir a la vía pública y pidió ayuda. La denunciante aseguró que había sido retenida contra su voluntad y amenazada durante una discusión. A partir de esa denuncia, efectivos del Comando Patrulla intervinieron en el lugar y aprehendieron al sospechoso, mientras que en el inmueble se habría secuestrado un arma blanca.
La causa quedó inicialmente caratulada como “privación ilegítima de la libertad y amenazas calificadas en contexto de violencia de género” y fue puesta a disposición de la Unidad Fiscal de Instrucción N° 11 del Departamento Judicial La Plata.
Dohmen, de 24 años, es oriundo de San Juan y se destaca en el ámbito del fisicoculturismo, disciplina en la que logró primeros puestos en distintas competencias a nivel nacional. En su cuenta pública de Instagram comparte videos de rutinas de entrenamiento, exhibe su trabajo en gimnasios y muestra su rol como entrenador de otros jóvenes.
Tras recuperar la libertad, el joven realizó un descargo público en redes sociales, donde negó los hechos denunciados y sostuvo que las acusaciones fueron desestimadas por la Justicia. La investigación continúa en el ámbito judicial. En un extenso mensaje, afirmó que las acusaciones fueron “desestimadas por la Justicia en menos de 24 horas” y calificó la situación como “un acto de maldad pura”. También sostuvo que las denuncias y pruebas en su contra eran falsas y agradeció el apoyo de su familia y allegados.