De intendente a fan del pelotón: el otro costado de Juan José Orrego, en moto y a la vera de la ruta para disfrutar de la Vuelta

Sin chofer ni camioneta municipal o de la propia organización. Sin demasiado protocolo, Juan José Orrego fue uno más entre la gente que se arrimó a la ruta, que esperó el paso del pelotón y que vibró con cada ataque, cada fuga y cada sprint en el Este sanjuanino. Así se lo vivió prácticamente durante toda esta edición de la Vuelta a San Juan : en moto, a la vera del camino, disfrutando de una pasión profundamente sanjuanina.

Vuelta a San Juan Los "bichos verdes" están de racha: Ruiz Calle, el pedalero peruano que corre para el SEP, ganó en Media Agua

El miércoles estuvo en el Dique de Ullum , en la zona del Castillito, observando con atención el paso de los ciclistas junto a un grupo de funcionarios de la Secretaría de Deportes. Este jueves, en tanto, volvió a aparecer, esta vez en el departamento Sarmiento , alentando de cerca al equipo que representa a la Municipalidad de Santa Lucía–Gremios por el Deporte . Siempre cerca, siempre atento, siempre con una sonrisa de fan más que de intendente.

“La vengo siguiendo todos los días, disfrutando de esta pasión que es de todos los sanjuaninos”, contó Orrego en una charla distendida con Tiempo de San Juan, mientras los fanáticos y protagonistas de esta Vuelta empezaban a desconcentrarse en el corazón sarmientino. “Hoy acá en Sarmiento, con el intendente Alfredo Castro. La verdad que es lindo poder estar y participar desde adentro”, agregó.

Y cuando dijo “desde adentro”, no exageró. El hermano del Gobernador observó, preguntó y analizó cada detalle de la carrera. Se interesó por las estrategias, por los movimientos del pelotón, por el trabajo silencioso de los equipos. “Uno va viendo las estrategias, cómo se mueven los ciclistas, cómo cada equipo arma su carrera. Se corren uno con el otro, y eso hace que la Vuelta esté muy atractiva”, explicó.

Las sensaciones se repitieron etapa tras etapa. “Han sido jornadas muy emocionantes, de mucha adrenalina”, dijo, ya pensando en lo que viene. Especialmente en la etapa de El Colorado, que largará desde Santa Lucía. “Es prácticamente decisiva y vamos a tener la posibilidad de acompañar también mañana a todos los ciclistas”.

La pelea, además, está abierta. Orrego lo sabe y lo disfruta como cualquier aficionado. “Está muy cerrada: Pocito, Gremios, el SEP… todos tienen posibilidades. Lo que hay que buscar es una buena estrategia, y todos los equipos van a salir a buscarla”, analizó, con mirada de conocedor.

Porque, aunque hoy se lo vea al costado de la ruta, sabe de deporte y de pasión, también de estrategias. “Hice bicicross cuando era chico, representé a la provincia, después corrí en autos, en rally. El deporte es una pasión”, recordó. Y enseguida fue más allá: “El deporte transforma la vida, te da conducta, autoestima, te enseña el respeto por el compañero y por el rival”. Y ese es el mensaje que intenta transmitirle a los ciclistas que representa su municipio. “Les digo que terminen bien, que cuando se saquen el casco estén contentos, con una sonrisa. Eso significa que disfrutaron, que dieron lo mejor y que trabajaron en equipo”, afirmó.