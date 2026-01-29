Hugo Ruiz Calle, el ciclista peruano que cada verano elige correr en San Juan y sueña en grande

No es sanjuanino de nacimiento, pero cada verano lo encuentra del mismo lado: corriendo, compitiendo y dándolo todo en las rutas de la provincia. Desde hace varios años, Hugo Ruiz Calle ya es parte del paisaje de la Vuelta a San Juan . El ciclista peruano del Sindicato de Empleados Públicos volvió a demostrar su jerarquía este jueves al quedarse con la sexta etapa, disputada en Media Agua , en el corazón del departamento Sarmiento.

¡No me diga! San Juan, la más caliente del país: lidera el ranking nacional con más de 38°

Política nacional El sanjuanino Juan Pablo Gómez, cada vez más cerca de Kicillof: ahora se reunió con uno de sus funcionarios

El triunfo no fue uno más. Ruiz Calle completó los 124,3 kilómetros del recorrido -con paso por Pocito, Rawson, Capital y regreso a Sarmiento- en 2 horas, 42 minutos y 26 segundos. Además, bonificó 10 segundos clave que lo dejaron a solo 31 segundos del líder de la general, Tomás Contte , de la Municipalidad de Pocito. Fue el segundo triunfo consecutivo para los “bichos verdes”, que llegan afilados a la antesala de la exigente etapa reina.

“Fue un trabajo muy bueno del equipo. Esta victoria es para cada uno de mis compañeros, que todos los días están ahí dándolo todo”, dijo el protagonista apenas cruzó la meta en Media Agua. Con la confianza en alza, de cara a la "etapa reina", no esquivó el rol de candidato: “La victoria de ayer y la de hoy nos da mucha confianza. El equipo está muy bien y vamos a luchar por la general”.

dc679ad7-7ea2-4d09-9a08-cc096c0f6c00

La relación de Hugo con San Juan no es casual ni reciente. Nacido en Chulucanas, Piura -tierra de cerámica, artesanías, limón y mango-, creció arriba de la bicicleta, una pasión heredada de sus padres. Campeón panamericano en 2023, llegó al SEP gracias a un contacto argentino que trabajaba con la Selección de Perú. “Ellos me abrieron las puertas y me brindaron confianza. Al principio me costó adaptarme, todo era distinto, pero hoy estoy mucho más cómodo”, reconoció.

Desde hace dos años, Ruiz Calle viaja por largas temporadas a San Juan. Lo que empezó con estadías cortas se transformó en convivencias de hasta ocho meses. “Estoy con mi hermano Robinson, eso ayuda mucho. La convivencia es muy buena y todo fluye”, contó en una visita al programa Entretiempo.