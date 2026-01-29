viernes 30 de enero 2026

Hugo Ruiz Calle, el ciclista peruano que cada verano elige correr en San Juan y sueña en grande

Nació en Piura, se formó en Perú y encontró en San Juan su segunda casa. Este jueves brilló en la Vuelta a San Juan, ganó la sexta etapa en Media Agua y confirmó por qué es uno de los candidatos de esta edición.

Por Carla Acosta
No es sanjuanino de nacimiento, pero cada verano lo encuentra del mismo lado: corriendo, compitiendo y dándolo todo en las rutas de la provincia. Desde hace varios años, Hugo Ruiz Calle ya es parte del paisaje de la Vuelta a San Juan. El ciclista peruano del Sindicato de Empleados Públicos volvió a demostrar su jerarquía este jueves al quedarse con la sexta etapa, disputada en Media Agua, en el corazón del departamento Sarmiento.

El triunfo no fue uno más. Ruiz Calle completó los 124,3 kilómetros del recorrido -con paso por Pocito, Rawson, Capital y regreso a Sarmiento- en 2 horas, 42 minutos y 26 segundos. Además, bonificó 10 segundos clave que lo dejaron a solo 31 segundos del líder de la general, Tomás Contte, de la Municipalidad de Pocito. Fue el segundo triunfo consecutivo para los “bichos verdes”, que llegan afilados a la antesala de la exigente etapa reina.

“Fue un trabajo muy bueno del equipo. Esta victoria es para cada uno de mis compañeros, que todos los días están ahí dándolo todo”, dijo el protagonista apenas cruzó la meta en Media Agua. Con la confianza en alza, de cara a la "etapa reina", no esquivó el rol de candidato: “La victoria de ayer y la de hoy nos da mucha confianza. El equipo está muy bien y vamos a luchar por la general”.

La relación de Hugo con San Juan no es casual ni reciente. Nacido en Chulucanas, Piura -tierra de cerámica, artesanías, limón y mango-, creció arriba de la bicicleta, una pasión heredada de sus padres. Campeón panamericano en 2023, llegó al SEP gracias a un contacto argentino que trabajaba con la Selección de Perú. “Ellos me abrieron las puertas y me brindaron confianza. Al principio me costó adaptarme, todo era distinto, pero hoy estoy mucho más cómodo”, reconoció.

Desde hace dos años, Ruiz Calle viaja por largas temporadas a San Juan. Lo que empezó con estadías cortas se transformó en convivencias de hasta ocho meses. “Estoy con mi hermano Robinson, eso ayuda mucho. La convivencia es muy buena y todo fluye”, contó en una visita al programa Entretiempo.

