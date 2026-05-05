Con su modelo matemático acertó los últimos tres campeones mundiales: ahora pronostica el fin de una maldición

Mientras el mundo del fútbol comienza a especular con las figuras de la próxima Copa del Mundo, un modelo matemático proveniente del sector financiero ha captado la atención global. Se trata del algoritmo desarrollado por Joachim Klement , estratega jefe del banco de inversión Panmure Liberum , quien se ha ganado el respeto de la comunidad deportiva tras acertar con precisión a los últimos tres campeones del mundo : Alemania en 2014, Francia en 2018 y Argentina en 2022.

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A diferencia de los análisis deportivos tradicionales, Klement utiliza una combinación de variables económicas, demográficas y futbolísticas para alimentar su modelo. El sistema procesa datos como el PBI per cápita , el tamaño de la población, el clima (temperatura media), la ventaja de la localía y el ranking FIFA. Según el autor, estos factores estructurales explican aproximadamente el 55% del éxito de una selección en el torneo, mientras que el 45% restante queda en manos del azar y la suerte, elementos que el modelo simula a través de miles de escenarios.

El veredicto para 2026: Un campeón inédito

Para el Mundial que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, el modelo de Panmure Liberum arroja un resultado inesperado que desafía a las casas de apuestas: Países Bajos se consagrará campeón del mundo por primera vez en su historia. Según la simulación, la "Oranje" rompería su histórica maldición de tres finales perdidas tras derrotar en la final a Portugal.

Klement sostiene que la clave para los neerlandeses reside en la profundidad de su plantel y su capacidad para sostener el rendimiento en las etapas más exigentes, factores que el algoritmo prioriza por sobre las individualidades aisladas. Curiosamente, este pronóstico contrasta fuertemente con el mercado de apuestas, donde Países Bajos cuenta con apenas un 3% de probabilidades de ganar.

El destino de los favoritos: decepción para Argentina y España

El informe también detalla el camino de otras potencias, con noticias agridulces para los actuales campeones. A pesar de que Argentina inicia como la selección más sólida (con un 91% de probabilidades de liderar su grupo), el modelo predice que quedará eliminada en cuartos de final ante Portugal. Klement sugiere que, en un duelo de figuras veteranas, la mayor profundidad del equipo portugués superaría a la Scaloneta en tiempo suplementario.

Por otro lado, España lograría avanzar hasta las semifinales, pero caería ante los neerlandeses en una definición por penales. Otros resultados impactantes que prevé el algoritmo incluyen la eliminación de Francia a manos de Países Bajos y el que sería uno de los mayores batacazos de la historia: Brasil eliminado por Japón en la ronda de 32.

Aunque el propio Klement admite que el fútbol siempre guarda un espacio para lo imprevisible y que su enfoque tiene un tono "deliberadamente irónico", su racha de tres aciertos consecutivos obliga a los fanáticos y analistas a mirar con seriedad este mapa matemático hacia el 2026.

Quiénes avanzarían

Además de Países Bajos, que se coronaría como el nuevo campeón del mundo por primera vez en su historia, el modelo de Panmure Liberum proyecta que las siguientes selecciones tendrían un desempeño destacado en el Mundial 2026:

Finalista y Semifinalistas

Portugal: Llegaría a la gran final tras eliminar a potencias como Argentina e Inglaterra. El modelo señala que su éxito dependería de la profundidad de su plantel y de que Cristiano Ronaldo dé un paso al costado para permitir un mejor funcionamiento colectivo.

Llegaría a la tras eliminar a potencias como Argentina e Inglaterra. El modelo señala que su éxito dependería de la profundidad de su plantel y de que Cristiano Ronaldo dé un paso al costado para permitir un mejor funcionamiento colectivo. España: Alcanzaría las semifinales , superando previamente a selecciones como Croacia (en octavos) y Bélgica (en cuartos), pero caería ante Países Bajos en la tanda de penaltis.

Alcanzaría las , superando previamente a selecciones como Croacia (en octavos) y Bélgica (en cuartos), pero caería ante Países Bajos en la tanda de penaltis. Inglaterra: También llegaría hasta las semifinales , instancia en la que sería superada por el conjunto portugués.

También llegaría hasta las , instancia en la que sería superada por el conjunto portugués. Japón: Se perfila como la gran sorpresa del torneo. Según el algoritmo, lograría avanzar hasta las semifinales tras protagonizar un histórico batacazo al eliminar a Brasil en la ronda de 32.

Cuartos de Final y otras participaciones notables