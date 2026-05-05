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Definieron los árbitros para los octavos de final del fútbol argentino: uno a uno

Este fin de semana será clave y desde la Asociación del Fútbol Argentino dieron a conocer los cuerpos arbitrales que impartirán justicia en los diferentes escenarios. El plato fuerte estará en el clásico cordobés. El detalle.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La Liga Profesional ya tiene todo definido para el inicio de los playoffs, luego de que desde la organización del Torneo Apertura den a conocer los cuerpos arbitrales que impartirán justicia en los octavos de final.

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El duelo entre Talleres y Belgrano asoma como el plato fuerte de los octavos de final y, para ese partido, Darío Herrera fue elegido como árbitro principal, acompañado por Facundo Rodríguez y Pablo González como asistentes. En el VAR, en tanto, estará Hernán Mastrángelo, acompañado por Lucas Pardo.

En el caso del partido entre Boca y Huracán, Pablo Echavarría fue designado como principal, mientras que Cristian Navarro y Juan Mamani serán sus jueces de línea. En cuanto al VAR, Gastón Monsón Brizuela será el encargado de las revisiones.

El domingo, para el picante duelo entre River y San Lorenzo, Sebastián Zunino será el árbitro, secundado por Miguel Savorani y Pablo Acevedo. En el Monumental, Silvio Trucco estará a cargo del VAR, acompañado por Carlos Córdoba.

Todos árbitros para los octavos de final del Torneo Apertura

Sábado 9 de mayo

16.30 Talleres (4° A) – Belgrano (5° B)

Árbitro: Darío Herrera

Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez

Árbitro asistente 2: Pablo González

Cuarto árbitro: Bruno Amiconi

VAR: Hernán Mastrángelo

AVAR: Lucas Pardo

19.00 Boca (2° A) – Huracán (7° B)

Árbitro: Pablo Echavarría

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro

Árbitro asistente 2: Juan Mamani

Cuarto árbitro: Pablo Giménez

VAR: Gastón Monsón Brizuela

AVAR: Diego Romero

21.30 Argentinos (3° B) – Lanús (6° A)

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Erik Grunmann

Cuarto árbitro: Fernando Echenique

VAR: Facundo Tello

AVAR: Iván Núñez

21.30 Ind. Rivadavia Mza. (1° B) – Unión (8° A)

Árbitro: Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Diego Martín

Cuarto árbitro: Bryan Ferreyra

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Lucas Germanota

Domingo 10 de mayo

15.00 Rosario Central (4° B) – Independiente (5° A)

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Diego Bonfá

Cuarto árbitro: Fabrizio Llobet

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Mauro Ramos Errasti

17.00 Estudiantes (1° A) – Racing (8° B)

Árbitro: Sebastián Martínez

Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri

Árbitro asistente 2: Federico Cano

Cuarto árbitro: Franco Acita

VAR: José Carreras

AVAR: Sebastián Habib

19.00 River (2° B) – San Lorenzo (7° A)

Árbitro: Sebastián Zunino

Árbitro asistente 1: Miguel Savorani

Árbitro asistente 2: Pablo Acevedo

Cuarto árbitro: Yamil Possi

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Carlos Córdoba

21.30 Vélez (3° A) – Gimnasia (6° B)

Árbitro: Andrés Gariano

Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri

Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo

Cuarto árbitro: Agustín Vegetti

VAR: Germán Delfino

AVAR: Gisela Trucco

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