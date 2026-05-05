Atraparon al "Galgo", el ladrón que se llevó camisetas y pelotas de un club de 9 de Julio

En un procedimiento que se resolvió en pocas horas, personal de la Comisaría 31ra de Las Chacritas logró esclarecer el robo ocurrido en el Club Libertad Juvenil , en 9 de Julio , y recuperar todos los elementos que habían sido sustraídos. Un sanjuanino conocido en el ambiente delictivo quedó detenido.

Video Sportivo Desamparados recordó un histórico recital de La Renga en el Serpentario, ¡y así respondió la banda de rock!

Semifinal de vuelta Champions: Con Julián Álvarez de arranque, Atlético Madrid buscará la final frente a Arsenal

El hecho se conoció este martes, cuando el utilero del club denunció la faltante de indumentaria deportiva -entre pantalones y remeras-, pelotas, herramientas y un parlante, elementos fundamentales para el funcionamiento cotidiano del club.

A partir de la denuncia, los efectivos iniciaron tareas investigativas que permitieron identificar rápidamente al presunto autor del ilícito. Se trata de un hombre de apellido Acosta, conocido en el ambiente como “El Galgo”, quien cuenta con un amplio prontuario delictivo.

Tras ubicarlo, la Policía logró no solo su aprehensión sino también el recupero de la totalidad de los objetos robados, los cuales fueron posteriormente reconocidos por el presidente del club.

El detenido es oriundo del Loteo Municipal de 9 de Julio y quedó a disposición de la UFI de Delitos Contra la Propiedad, que interviene en la causa. Será condenado.