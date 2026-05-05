Dolor en la UNSJ por la muerte de una estudiante

La comunidad educativa de la Universidad Nacional de San Juan atraviesa un momento de profundo pesar tras conocerse el fallecimiento de Myrna Noemí Castro, alumna tesista de la carrera de Archivística.

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A través de un comunicado oficial, las autoridades de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes manifestaron su dolor por la pérdida y enviaron sus condolencias a familiares y seres queridos de la joven.

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“Lamentamos con profundo pesar el fallecimiento de la alumna tesista en archivística Myrna Noemí Castro. Enviamos nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos”, expresaron desde la institución.

La noticia generó conmoción entre docentes, compañeros y toda la comunidad universitaria, que despidió a la estudiante con mensajes de afecto y acompañamiento en este difícil momento.