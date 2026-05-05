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Dolor en la UNSJ por la muerte de una estudiante

La Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes despidió a Myrna Noemí Castro y acompañó a su familia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La comunidad educativa de la Universidad Nacional de San Juan atraviesa un momento de profundo pesar tras conocerse el fallecimiento de Myrna Noemí Castro, alumna tesista de la carrera de Archivística.

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A través de un comunicado oficial, las autoridades de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes manifestaron su dolor por la pérdida y enviaron sus condolencias a familiares y seres queridos de la joven.

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“Lamentamos con profundo pesar el fallecimiento de la alumna tesista en archivística Myrna Noemí Castro. Enviamos nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos”, expresaron desde la institución.

La noticia generó conmoción entre docentes, compañeros y toda la comunidad universitaria, que despidió a la estudiante con mensajes de afecto y acompañamiento en este difícil momento.

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