Cambia el tiempo en San Juan: anuncian viento Zonda, lluvias y días fríos, todo en esta semana

San Juan atraviesa una semana de locos, con marcada variabilidad en las condiciones meteorológicas, caracterizada por la presencia de viento Zonda, probabilidad de precipitaciones aisladas y un posterior descenso de temperatura significativo hacia el fin de semana.
Para este miércoles 6 de mayo, el Servicio Meteorológico mantiene vigente una alerta amarilla por viento Zonda que afectará sectores de precordillera, incluyendo Calingasta, Pocito, Iglesia, Jáchal, Rivadavia, Sarmiento, Ullum y Zonda. Se prevén velocidades sostenidas entre 35 y 45 km/h, con ráfagas que podrían superar los 60 km/h. Este fenómeno se asocia a una disminución de la visibilidad, incremento repentino de la temperatura y condiciones ambientales extremadamente secas.
La temperatura en San Juan, día por día
En cuanto a la evolución diaria, este martes 5 se presenta con condiciones estables, cielo entre algo y parcialmente nublado, temperaturas que oscilan entre los 8°C y 25°C, y vientos leves del sector norte y este.
El miércoles mostrará un aumento progresivo de la nubosidad y de la intensidad del viento hacia la tarde y noche, momento en el cual se espera el desarrollo del Zonda, con ráfagas cercanas a los 50–60 km/h. En consecuencia, se espera una temperatura mínima de 11°C y una máxima que volverá a alcanzar los 25°C.
Para el jueves 7, se anticipa un cambio en las condiciones, con probabilidad de chaparrones durante la madrugada y la mañana (entre 10% y 40%), seguido de una mejora temporaria hacia la tarde. Las temperaturas descenderán levemente, con una máxima estimada de 22°C.
A partir del viernes 8 se consolida el ingreso de aire más frío. Las temperaturas bajarán de manera marcada, con mínimas de 6°C y máximas que no superarán los 16°C, acompañadas de viento del sur con ráfagas intensas.
El fin de semana continuará con condiciones frías y estables. El sábado 9 será el día más frío, con mínima cercana a los 2°C y cielo mayormente despejado hacia la tarde, con 17°C de máxima. El domingo 10 se mantendrá con nubosidad parcial, temperaturas moderadas entre 8°C y 17°C, y vientos leves del norte.
De ese modo, la semana estará marcada por un evento de Zonda a mitad de período, seguido por inestabilidad débil y un posterior descenso térmico que dará paso a jornadas más frías y estables.