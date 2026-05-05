En el Gran San Juan, tres eventos impulsan una ocupación hotelera histórica

Con actividades de gran relevancia San Juan se posiciona con fuerza como uno de los principales destinos del país en turismo de eventos, impulsada por una agenda de gran escala que incluye un encuentro de minería , el Panamericano de Futsal para sordos y la XXXI Feria Internacional de Artesanías . Este movimiento no solo refleja el creciente interés por la provincia, sino también el interés del Gobierno de San Juan en fortalecer este segmento estratégico, que genera impacto económico en múltiples sectores.

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De acuerdo con datos relevados por la Secretaría de Turismo, el Gran San Juan registra un nivel de reservas cercano al 100%, con un 98,7% de ocupación sobre un total aproximado de 5.400 plazas distribuidas en 246 establecimientos hoteleros. En detalle, el conjunto de hoteles, apart hoteles y cabañas alcanza un 94% de reservas, mientras que los alojamientos extrahoteleros, como casas y departamentos, representan el 2,41%.

Uno de los eventos centrales será la Expo Minera 2026, que se desarrollará del 6 al 8 de mayo en el predio del Estadio del Bicentenario. Reunirá a más de 500 empresas del sector, con presencia internacional de países como Alemania, Canadá, China, Chile, Colombia, Estados Unidos, Perú y Panamá, entre otros. Además, contará con la participación de embajadores y delegaciones oficiales de diversas naciones, junto a autoridades nacionales, provinciales y municipales. Se espera la acreditación de más de 15.000 asistentes, consolidando a San Juan como un polo clave en la industria minera.

En paralelo, la provincia será sede, por primera vez, del Panamericano de Futsal para sordos del 4 al 8 de mayo. Participarán selecciones femeninas y masculinas de Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Perú y Colombia, fortaleciendo el perfil de San Juan como anfitriona de competencias deportivas de carácter internacional.

Por otra parte, hasta el 10 de mayo se desarrolla la XXXI Feria Internacional de Artesanías, en el Complejo Ferial Costanera. Con más de 300 expositores de todo el país y una destacada representación de los departamentos sanjuaninos, la feria se presenta como un espacio de encuentro cultural y de promoción de la identidad regional.

El conjunto de estos eventos genera un impacto directo en la actividad turística, dinamizando sectores como la hotelería, la gastronomía, el transporte y el comercio. En este contexto, San Juan reafirma su estrategia de posicionamiento como destino de turismo de eventos, impulsando el crecimiento económico, la proyección internacional y la diversificación de su matriz productiva.