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Atención: comenzó la veda de pesca en sectores clave de San Juan, lo que hay que saber

La medida tiene el objetivo de proteger la fauna ictícola y garantizar la reproducción de las especies en distintos espejos y cursos de agua de la provincia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Comenzó la veda de pesca en diques y ríos clave de San Juan.&nbsp;

Comenzó la veda de pesca en diques y ríos clave de San Juan. 

En las últimas horas, la Secretaría de Ambiente informó sobre una actualización en la normativa de pesca deportiva en San Juan, con nuevas disposiciones que comenzaron a regir desde el 1 de mayo y que apuntan a fortalecer la conservación de la fauna ictícola en la provincia.

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La medida establece el inicio de la veda en sectores estratégicos de ríos y diques, además de restricciones temporales para la extracción de peces en distintas zonas de San Juan. El objetivo es proteger los ciclos reproductivos de las especies y garantizar el equilibrio de los ecosistemas acuáticos.

Desde mayo comenzó la veda en:

-Río Los Patos – Sector 2, desde la junta con Río Blanco hasta su confluencia con Río Castaño.

-Dique de Ullum.

Finalizó la época de extracción en:

-Río Blanco (Calingasta) – Sector 2, desde 5 kilómetros aguas arriba del Molle hasta la junta.

-Río San Juan – Sector 1, desde su nacimiento en la confluencia de los ríos Castaño y Los Patos hasta el puente Ingeniero Suárez, puente de Pachaco.

-Arroyo Agua Negra – Sector 2, desde el puesto de Gendarmería Guardia Vieja en todo su curso aguas abajo.

Estas medidas forman parte de una política ambiental orientada a la protección de los recursos naturales y al manejo responsable de la biodiversidad provincial. Según explicaron desde el organismo, la regulación de la pesca deportiva permite sostener poblaciones saludables de peces y conservar ambientes acuáticos que cumplen un rol clave para el equilibrio ecológico y el desarrollo de actividades recreativas y turísticas.

Desde la Secretaría de Ambiente se recuerda la importancia de respetar la normativa vigente, ya que el cuidado de los ecosistemas acuáticos impacta directamente en la conservación de la biodiversidad y en el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales para las futuras generaciones. En ese contexto, se continuará desarrollando controles, monitoreo y actualización permanente de las disposiciones a fin de fortalecer políticas de conservación ambiental en todo el territorio provincial.

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