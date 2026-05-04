San Juan, epicentro del boom minero argentino, según un informe nacional

La minería ya representa más del 85% de las exportaciones en San Juan, y concentra algunos de los proyectos más ambiciosos del país.

La industria minera argentina atraviesa un momento sin precedentes, y San Juan se posiciona como la gran protagonista de este fenómeno. Así lo refleja el último informe de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), que da cuenta de un 2025 histórico para el sector.

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Las exportaciones de minerales el año pasado alcanzaron una cifra récord de 6.056 millones de dólares, el valor más alto registrado hasta ahora y equivalente al 7% de las ventas totales del país al exterior.

En ese escenario, el peso de San Juan no solo se explica por su producción actual, sino también por su proyección. La actividad minera representó en 2025 el 85,4% de las exportaciones provinciales, con ingresos por 1.758 millones de dólares.

Solo Santa Cruz superó esa cifra, con 2.394 millones de dólares, lo que confirma el lugar estratégico de la provincia cuyana dentro del mapa minero nacional.

El informe también destaca que la mejora en los precios internacionales del oro y la plata -minerales clave en la matriz productiva sanjuanina actual- fue determinante para impulsar el ingreso de divisas. A esto se suma el crecimiento de otras ramas, como el litio, que a nivel país mostró un fuerte aumento en volumen exportado.

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Proyecciones

Pero el dato que termina de dimensionar el fenómeno es el que mira hacia adelante. Según la CAEM, las exportaciones mineras podrían crecer un 49% en 2026 y alcanzar los 9.000 millones de dólares.

A más largo plazo, el potencial exportador hacia 2035 se estima en 22.000 millones de dólares, impulsado principalmente por el desarrollo del cobre y el litio, con una proyección de hasta 200.000 empleos para 2032.

Empleo minero

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En términos de empleo, el impacto del sector también es significativo. La minería genera actualmente más de 116.000 puestos de trabajo en todo el país, entre directos e indirectos, con salarios que duplican ampliamente el promedio del sector privado registrado.

Además, la actividad mantiene niveles de informalidad prácticamente nulos, en torno al 1,3%, y mostró un crecimiento del 10,6% interanual entre abril de 2025 y abril de 2026.

Inversiones que reconfiguran el mapa

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En ese contexto de expansión, San Juan aparece como uno de los principales destinos de inversión futura. La provincia concentra la mayoría de los proyectos presentados bajo el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que a nivel nacional reúne 13 iniciativas por un total de 42.000 millones de dólares, según CAEM.

Entre los desarrollos más relevantes en territorio sanjuanino se destacan Vicuña, el megaproyecto de cobre impulsado por BHP y Lundin, con una inversión estimada en 18.104 millones de dólares; El Pachón, de Glencore, con 9.500 millones de dólares proyectados; y Los Azules, a cargo de McEwen Mining, que prevé desembolsos por 2.672 millones de dólares.

A estos se suman iniciativas vinculadas al oro, como Gualcamayo, del grupo AISA, con 665 millones, y Veladero, operado por Barrick y Shandong Gold, que contempla inversiones por 380 millones, ambas en dólares.

Este paquete de proyectos no solo refuerza el perfil productivo de San Juan, sino que también consolida su posicionamiento como polo estratégico para el desarrollo minero a gran escala en el país y la región.

Con exportaciones en niveles récord, empleo en alza y una cartera de inversiones de magnitud global, San Juan no solo lidera el presente del sector, sino que también se perfila como uno de los grandes protagonistas del futuro minero argentino.