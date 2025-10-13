lunes 13 de octubre 2025

En alza

Las exportaciones mineras del país crecieron más del 30% en los últimos 9 meses, con San Juan en el top 3 en los principales indicadores

La provincia se consolidó entre las provincias líderes en minería, con más de 1.300 millones de dólares exportados en los primeros nueve meses del año y 5.070 puestos de trabajo generados, impulsando el crecimiento récord del sector a nivel nacional.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Durante los primeros nueve meses de 2025, las exportaciones mineras de Argentina alcanzaron los 4.213 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 32,9% respecto al mismo período del año anterior. En este marco, San Juan destacó por encontrarse en el top 3 de los principales indicadores, según una publicación del Gobierno nacional.

Según datos elaborados a partir de Aduana y publicados por la Secretaría de Minería de la Nación, San Juan se consolidó como una de las provincias líderes en el sector. Con 34 proyectos mineros, mayormente enfocados en la extracción de oro y cobre, se ubicó en el tercer lugar del ranking nacional, solo superada por Salta (146 proyectos) y Río Negro (49).

En términos de exportaciones, la provincia también alcanzó el segundo puesto con ventas al exterior, con cerca de 1.325 millones de dólares. Terminó detrás de Santa Cruz (1.569 millones de dólares) y delante de otras jurisdicciones del país.

image

San Juan también se destacó en la generación de empleo dentro del sector. Hasta abril de 2025, la provincia registró 5.070 puestos de trabajo vinculados a la actividad minera, ubicándose nuevamente en el tercer lugar del ranking nacional, superada únicamente por Santa Cruz (8.665) y Salta (5.730).

image

La suba de los indicadores en el país

El desempeño en la exportación marca un récord histórico para el acumulado de los primeros nueve meses del año y refleja el impulso de la minería en el país, en especial en un contexto de precios internacionales elevados para minerales como el oro y la plata.

El crecimiento en las exportaciones se relaciona no solo con los precios internacionales favorables, sino también con la expansión de la producción de litio en Argentina, actualmente con siete proyectos en operación. Este mineral estratégico ha comenzado a sumar volumen a las ventas al exterior, consolidando la diversificación de la minería nacional.

