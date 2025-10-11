El histórico día en que el festejo de la Minería se trasladó a la cordillera

Por primera vez en la historia, el Día de la Minería se celebró en una mina en plena cordillera . El pasado 7 de mayo de 2025, la provincia de San Juan trasladó el corazón de su actividad productiva hasta Veladero , el yacimiento aurífero más emblemático del país, para rendir homenaje a la industria que transformó la economía provincial.

El escenario no podía ser más simbólico: a casi 4.000 metros sobre el nivel del mar , en el campamento base de Veladero, unas 100 personas —entre periodistas, funcionarios públicos, empresarios, trabajadores, representantes gremiales y público en general — compartieron una jornada cargada de emoción, historia y futuro.

Un acto histórico en la cordillera

El festejo tradicionalmente se realizaba en la Casa Natal de Domingo Faustino Sarmiento en plena capital sanjuanina, en homenaje al procer sanjuanino que trajo a nuestars latitudes la importancia del desarrollo minero. Pero este año la mirada se posó en plena cordillera. Los 20 años en funcio´n de la Mina Veladero atrajo como un imán la celebraci+on ams grande de la actividad a su propio campamento y Tiempo de San Juan dijo presente.

La ceremonia contó con la presencia del gobernador Marcelo Orrego, quien recorrió junto a la comitiva las distintas instalaciones del yacimiento: el antiguo campamento de construcción, hoy en proceso de desmonte; el campamento operativo, donde más de 1.000 trabajadores cumplen turnos rotativos cada quince días; y el centro de operaciones, donde se concentra la actividad productiva.

"La minería forma una gran familia, y en este día tan especial tenemos que reconocer su importancia", expresó Orrego durante el acto, en el que destacó el compromiso del personal y las condiciones laborales ofrecidas por la empresa.

El mandatario remarcó que, si bien la economía sanjuanina debe diversificarse, la minería sigue siendo la locomotora del desarrollo provincial:

“San Juan está en una posición clave en un mundo que demanda minerales. Aunque hoy estamos en una mina de oro, lo que viene es la era del cobre”, sostuvo.

Una mina que sigue creciendo

El gerente general de la mina, Marcelo Álvarez, confirmó que la vida útil de Veladero se extenderá hasta 2034, aunque se prevé continuar con tareas de exploración para prolongar su actividad más allá de esa fecha.

Actualmente, Veladero se encuentra en su fase 7 de explotación. En la zona operan 5 palas, 5 cargadoras y 52 camiones fuera de ruta, que transportan el material hacia el valle de lixiviación, donde se separan las rocas del mineral.