sábado 11 de octubre 2025

Especial 20 años

El histórico día en que el festejo de la Minería se trasladó a la cordillera

Con la presencia del gobernador Orrego y referentes del sector, la provincia rindió homenaje a su principal industria en el corazón de la cordillera. Un híto histórico y sin presedentes que puso como escenario principal a la mina de oro Veladero.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Por primera vez en la historia, el Día de la Minería se celebró en una mina en plena cordillera. El pasado 7 de mayo de 2025, la provincia de San Juan trasladó el corazón de su actividad productiva hasta Veladero, el yacimiento aurífero más emblemático del país, para rendir homenaje a la industria que transformó la economía provincial.

Especial 20 años
Especial 20 años

Gala en el Teatro del Bicentenario: mirá quienes celebraron los 20 años de Veladero
Especial 20 años
Especial 20 años

La mina sanjuanina que puede verse en vivo las 24 horas desde cualquier lugar del mundo

El escenario no podía ser más simbólico: a casi 4.000 metros sobre el nivel del mar, en el campamento base de Veladero, unas 100 personas —entre periodistas, funcionarios públicos, empresarios, trabajadores, representantes gremiales y público en general— compartieron una jornada cargada de emoción, historia y futuro.

Un acto histórico en la cordillera

El festejo tradicionalmente se realizaba en la Casa Natal de Domingo Faustino Sarmiento en plena capital sanjuanina, en homenaje al procer sanjuanino que trajo a nuestars latitudes la importancia del desarrollo minero. Pero este año la mirada se posó en plena cordillera. Los 20 años en funcio´n de la Mina Veladero atrajo como un imán la celebraci+on ams grande de la actividad a su propio campamento y Tiempo de San Juan dijo presente.

La ceremonia contó con la presencia del gobernador Marcelo Orrego, quien recorrió junto a la comitiva las distintas instalaciones del yacimiento: el antiguo campamento de construcción, hoy en proceso de desmonte; el campamento operativo, donde más de 1.000 trabajadores cumplen turnos rotativos cada quince días; y el centro de operaciones, donde se concentra la actividad productiva.

“La minería forma una gran familia, y en este día tan especial tenemos que reconocer su importancia”, expresó Orrego durante el acto, en el que destacó el compromiso del personal y las condiciones laborales ofrecidas por la empresa. “La minería forma una gran familia, y en este día tan especial tenemos que reconocer su importancia”, expresó Orrego durante el acto, en el que destacó el compromiso del personal y las condiciones laborales ofrecidas por la empresa.

El mandatario remarcó que, si bien la economía sanjuanina debe diversificarse, la minería sigue siendo la locomotora del desarrollo provincial:

image

“San Juan está en una posición clave en un mundo que demanda minerales. Aunque hoy estamos en una mina de oro, lo que viene es la era del cobre”, sostuvo.

image

Una mina que sigue creciendo

El gerente general de la mina, Marcelo Álvarez, confirmó que la vida útil de Veladero se extenderá hasta 2034, aunque se prevé continuar con tareas de exploración para prolongar su actividad más allá de esa fecha.

image

Actualmente, Veladero se encuentra en su fase 7 de explotación. En la zona operan 5 palas, 5 cargadoras y 52 camiones fuera de ruta, que transportan el material hacia el valle de lixiviación, donde se separan las rocas del mineral.

Radiografía de altura: así es la fuerza laboral que mueve la mina de oro

"El sueño cumplido de Veladero": una historia detrás de la primera barra dorada

Marcelo Álvarez repasa dos décadas de Veladero: lecciones, desafíos y el futuro de la minería en San Juan

Veladero: dos décadas del motor minero que cambió para siempre la historia de San Juan

Minas Argentinas inaugura sus oficinas en la ex Cinzano y le da nueva vida a un espacio histórico de San Juan

Tras seis años de espera, el Gobierno otorgó la DIA a Gualcamayo

Los Azules: qué relación tienen tres poderosas empresas con el megaproyecto de cobre sanjuanino

Los Azules confirmó su factibilidad: necesita una inversión de 3.170 millones de dólares y arranca en 2026

