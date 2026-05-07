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Expo Minera

Emergencias en las minas: cómo es el blindaje sanitario para salvar vidas en la alta montaña sanjuanina

El director operativo y gerente médico de El Castaño, Antonio Sanguedolce, detalló el estricto protocolo de "códigos" y la tecnología de punta que utilizan para enfrentar las hostiles condiciones climáticas y la distancia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Uno de los aspectos más delicados en los proyectos mineros es el manejo de emergencias médicas. Al ocurrir un imprevisto, el personal de salud de la mina activa un protocolo para resolver la situación y salvar a tiempo cualquier vida que esté en riesgo. Antonio Sanguedolce, director operativo y gerente médico de El Castaño, explicó cómo es el procedimiento aplicado para salvar vidas.

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Sanguedolce comentó que dispone de dos ambulancias apostadas permanentemente en el sitio minero. Estas unidades cuentan con un equipo de cuatro médicos especialistas (cardiólogos, terapistas y traumatólogos) y cuatro choferes-enfermeros.

El experto detalló que las movilidades están equipadas como unidades de terapia intensiva: cuentan con monitores, desfibriladores, respiradores y todo el soporte necesario para que el paciente sea trasladado con la misma seguridad que en una sala de cuidados críticos.

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En caso de ocurrir una situación crítica, Sanguedolce explicó que se activa un "código amarillo", el cual indica que la ambulancia debe trasladarse hasta la puerta de la mina y desde allí el paciente pasa a otra movilidad para bajar del yacimiento y dirigirse a un centro de salud. No obstante, si se activa el "código rojo" para ganar tiempo en emergencias críticas, se realiza un encuentro en la ruta entre la ambulancia que baja de la mina y la que sube desde la base. Esto sucede en casos muy delicados donde corre riesgo la vida de la persona.

De ese modo, se procede al traslado del paciente hacia un hospital. Si el diagnóstico es grave, lo derivan a los centros de salud de Jáchal e Iglesia. Además, el personal cuenta con el respaldo de la telemedicina para realizar interconsultas con especialistas de la clínica durante el proceso, lo que ayuda a reducir errores de diagnóstico.

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La autoridad empresarial aseguró que las condiciones de vida en alta montaña son hostiles y, por lo tanto, requieren de una preparación especial para poder estar en ese lugar: “Hay que seguir ciertos protocolos y realizar cursos específicos para poder estar en la mina; no es algo simple. Las vicisitudes del clima y la demora que implica el traslado desde la cumbre hasta la base requieren tiempo y preparación. Por lo tanto, es necesario contar incluso con formación en rescate", finalizó.

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