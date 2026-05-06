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Expo Minera

La Cámara Minera ratificó que busca "elevar su representación" y compromiso por la licencia social

En el cronograma del evento hubo un panel donde participaron las principales autoridades de la entidad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
panel cámara minera

Durante la Expo San Juan Minera, hubo un panel protagonizado por José Luis Morea y Marcelo Álvarez, presidente y vicepresidente, respectivamente de la Cámara Minera de San Juan. Durante la conferencia, enfatizaron que el reciente cambio de autoridad en la entidad responde a la necesidad de profundizar su participación en la minería y hablaron sobre la licencia social y la necesidad de garantizar infraestructura para los proyectos.

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La actividad tuvo como moderadores a los periodistas Federica Mariconda y Mariano Bataller, quienes fueron guiando el conversatorio con Morea y Álvarez. De este modo, la primera temática desarrollada fue la de los objetivos planteados por la entidad en el marco de la asunción de su gestión. Morea explicó que la finalidad es darle "vuelo" a la entidad y profesionalizarla técnicamente para liderar el espacio de las empresas.

En tanto, Álvarez sostuvo que, tras 20 años de experiencia operando en la provincia, era el momento de "elevar la representación de la Cámara" para acompañar el nuevo ciclo productivo. "Se requiere necesariamente una construcción de todos los actores sociales, políticos y económicos de la provincia y de la Cámara, además de contar con personal técnico que esté a la altura de dicha discusión y de ese servicio”, dijo.

El presidente de la Cámara agregó que la nueva conducción busca profesionalizar la institución y dotarla de un perfil técnico para liderar el diálogo con otros sectores sociales y políticos.

También se abordaron los requerimientos de infraestructura que los distintos yacimientos necesitan para su desenvolvimiento. Al respecto, Morea detalló que, ante la falta de recursos nacionales, propone mecanismos donde el sector privado pueda adelantar o garantizar obras de infraestructura pública, compensándolas luego con regalías o impuestos.

Por su parte, Álvarez mencionó el uso de fondos del fideicomiso de Veladero (aprox. 40-50 millones de dólares) para puentes, accesos, iluminación y el primer parque solar comunitario de Argentina en Iglesia, para optimizar las instalaciones y servicios de la zona. A esto agregó que es necesaria una base de información técnica para que el Estado conozca las necesidades estratégicas de cada proyecto según su etapa de avance, permitiendo una toma de decisiones más inteligente y alineada.

El intercambio continuó y se abordó un tema que viene trabajando el ámbito desde hace tiempo: la licencia social. Para Álvarez, este es uno de los pilares del desarrollo minero futuro, impulsado por una mayor conciencia ciudadana y política respecto a los recursos naturales. "Se tienen que clarificar las técnicas y generar un diálogo virtuoso con el resto de la sociedad", declaró.

Advirtió que los proyectos de cobre que se avecinan son diez veces más grandes que los actuales, lo que exigirá una participación mucho mayor de toda la sociedad y una comunicación más clara. “La industria debe esforzarse por mostrar una gestión ética y transparente que responda a estándares internacionales y genere valor real para la gente”, señaló.

En referencia a las provincias que aún no han permitido el despliegue de la minería, como La Rioja o Mendoza, el vicepresidente de la Cámara Minera consideró que cada provincia es un "microecosistema" con dinámicas propias, por lo que se debe ser respetuoso de los tiempos y decisiones de cada comunidad.

Morea expresó que su visión se centra en lograr un "acuerdo social" que integre a las comunidades, a la fuerza laboral y a los distintos niveles de gobierno para que la minería sea realmente sostenible e inclusiva. Propuso una apertura de la Cámara hacia actores que no pertenecen al sector, como proveedores de otros rubros, para explicarles hacia dónde va la industria y cuáles son las oportunidades reales, estableciendo objetivos claros.

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