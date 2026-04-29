Con el paso de Agua Negra en agenda, delegación chilena busca consolidar la salida minera de San Juan al Pacífico

Delegación chilena llega a San Juan la semana próxima con el foco en impulsar el paso de Agua Negra y el desarrollo del corredor bioceánico.

Una delegación de autoridades y representantes del sector privado de las regiones chilenas de Coquimbo y Atacama cruzará la cordillera la próxima semana para participar de la Expo San Juan Minera 2026, con una agenda clara: consolidar el paso de Agua Negra como eje estratégico para la salida de la producción minera sanjuanina hacia el Pacífico.

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Según publicó el diario chileno El Día, la misión, que se desarrollará entre el 6 y el 8 de mayo, busca profundizar vínculos políticos, institucionales y comerciales en torno a un objetivo compartido: transformar al puerto de Coquimbo en un nodo logístico clave para las exportaciones mineras argentinas. Y para conseguir ese objetivo, buscan posicionar el paso cordillerano que une San Juan con La Serena.

Desde el Consejo Regional (CORE) de Coquimbo confirmaron su participación. El consejero regional Pedro Valencia dijo que “no es un viaje protocolar, sino una instancia para generar resultados concretos en fomento productivo y relaciones internacionales”.

La comitiva también estará integrada por Carlos Ramos, presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales; Ximena Ampuero, titular de la comisión de Fomento Productivo; y Paola Cortés, vicepresidenta de esa misma área, quienes esperan reunirse con autoridades provinciales, legisladores y actores del entramado productivo sanjuanino.

Un movimiento político

Uno de los puntos más relevantes de la agenda será el traspaso de mando de la Comisión de Diálogo Político en la Legislatura de San Juan, donde Valencia asumirá la presidencia durante 2026. La movida implica un fortalecimiento institucional de los canales binacionales y una señal de continuidad en los proyectos de integración.

Este espacio será clave para avanzar en temas sensibles como infraestructura, facilitación fronteriza y coordinación de políticas públicas vinculadas al desarrollo minero.

El paso de Agua Negra y el puerto

El foco principal de la delegación estará puesto en posicionar al paso de Agua Negra como el corredor bioceánico más viable para la región. En esa línea, los representantes chilenos presentarán antecedentes técnicos y logísticos ante autoridades sanjuaninas, incluyendo al vicegobernador y legisladores provinciales.

“Agua Negra es la alternativa estratégica para que los minerales de San Juan salgan al mundo a través del puerto de Coquimbo”, sostuvo Valencia, marcando con claridad el interés chileno en captar ese flujo exportador.

El proyecto del túnel de Agua Negra, aún pendiente, aparece también como como una pieza clave para consolidar esa visión de mejorar la logística para cuando se desarrollen los grandes proyectos mineros.

La agenda no será exclusivamente política. Representantes del Terminal Puerto Coquimbo buscarán avanzar en acuerdos concretos que permitan mejorar la operatoria y ofrecer condiciones competitivas para la salida de minerales desde Argentina.

A ellos se sumará Ignacio Pinto Retamal, gerente del Consejo Regional Minero de Coquimbo (CORMINCO), quien destacó el potencial de estos encuentros: “Estas ferias permiten no solo conocer proyectos y nuevas tecnologías, sino también fortalecer redes de colaboración. Es una oportunidad concreta para exportar servicios y talento regional”.

La delegación contará además con autoridades de la Región de Atacama, incluido su gobernador, en una señal de coordinación más amplia del norte chileno para posicionarse como socio estratégico del desarrollo minero argentino.

Durante los tres días de actividades, la hoja de ruta incluye encuentros con la Federación Económica de San Juan, asociaciones industriales y funcionarios provinciales, además del análisis de convenios binacionales impulsados junto a Pro Chile y el Ministerio de Minería de Chile.