miércoles 29 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Integración binacional

Con el paso de Agua Negra en agenda, delegación chilena busca consolidar la salida minera de San Juan al Pacífico

Autoridades de la Región de Coquimbo y Atacama participarán en la feria minera la semana próxima con una agenda centrada en el corredor bioceánico por el paso de Agua Negra. Quieren que la mineria sanjuanina salga por puertos chilenos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Delegación chilena llega a San Juan la semana próxima con el foco en impulsar el paso de Agua Negra y el desarrollo del corredor bioceánico.

Delegación chilena llega a San Juan la semana próxima con el foco en impulsar el paso de Agua Negra y el desarrollo del corredor bioceánico.

Una delegación de autoridades y representantes del sector privado de las regiones chilenas de Coquimbo y Atacama cruzará la cordillera la próxima semana para participar de la Expo San Juan Minera 2026, con una agenda clara: consolidar el paso de Agua Negra como eje estratégico para la salida de la producción minera sanjuanina hacia el Pacífico.

Lee además
Paso de Agua Negra. Por primera vez, una autoridad del nuevo gobierno chileno se refirió al proyecto y confirmó que evalúan una alternativa sin túnel, basada en mejorar la conexión vial.
Integración binacional

Primer guiño del nuevo gobierno chileno al Paso de Agua Negra: pavimento sí, túnel no
reunion clave por el paso de agua negra: interes de milei y las tres alternativas que barajan
Comité de Frontera

Reunión clave por el Paso de Agua Negra: interés de Milei y las tres alternativas que barajan

Según publicó el diario chileno El Día, la misión, que se desarrollará entre el 6 y el 8 de mayo, busca profundizar vínculos políticos, institucionales y comerciales en torno a un objetivo compartido: transformar al puerto de Coquimbo en un nodo logístico clave para las exportaciones mineras argentinas. Y para conseguir ese objetivo, buscan posicionar el paso cordillerano que une San Juan con La Serena.

Desde el Consejo Regional (CORE) de Coquimbo confirmaron su participación. El consejero regional Pedro Valencia dijo que “no es un viaje protocolar, sino una instancia para generar resultados concretos en fomento productivo y relaciones internacionales”.

La comitiva también estará integrada por Carlos Ramos, presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales; Ximena Ampuero, titular de la comisión de Fomento Productivo; y Paola Cortés, vicepresidenta de esa misma área, quienes esperan reunirse con autoridades provinciales, legisladores y actores del entramado productivo sanjuanino.

Un movimiento político

Uno de los puntos más relevantes de la agenda será el traspaso de mando de la Comisión de Diálogo Político en la Legislatura de San Juan, donde Valencia asumirá la presidencia durante 2026. La movida implica un fortalecimiento institucional de los canales binacionales y una señal de continuidad en los proyectos de integración.

Este espacio será clave para avanzar en temas sensibles como infraestructura, facilitación fronteriza y coordinación de políticas públicas vinculadas al desarrollo minero.

El paso de Agua Negra y el puerto

El foco principal de la delegación estará puesto en posicionar al paso de Agua Negra como el corredor bioceánico más viable para la región. En esa línea, los representantes chilenos presentarán antecedentes técnicos y logísticos ante autoridades sanjuaninas, incluyendo al vicegobernador y legisladores provinciales.

“Agua Negra es la alternativa estratégica para que los minerales de San Juan salgan al mundo a través del puerto de Coquimbo”, sostuvo Valencia, marcando con claridad el interés chileno en captar ese flujo exportador.

El proyecto del túnel de Agua Negra, aún pendiente, aparece también como como una pieza clave para consolidar esa visión de mejorar la logística para cuando se desarrollen los grandes proyectos mineros.

La agenda no será exclusivamente política. Representantes del Terminal Puerto Coquimbo buscarán avanzar en acuerdos concretos que permitan mejorar la operatoria y ofrecer condiciones competitivas para la salida de minerales desde Argentina.

A ellos se sumará Ignacio Pinto Retamal, gerente del Consejo Regional Minero de Coquimbo (CORMINCO), quien destacó el potencial de estos encuentros: “Estas ferias permiten no solo conocer proyectos y nuevas tecnologías, sino también fortalecer redes de colaboración. Es una oportunidad concreta para exportar servicios y talento regional”.

La delegación contará además con autoridades de la Región de Atacama, incluido su gobernador, en una señal de coordinación más amplia del norte chileno para posicionarse como socio estratégico del desarrollo minero argentino.

Durante los tres días de actividades, la hoja de ruta incluye encuentros con la Federación Económica de San Juan, asociaciones industriales y funcionarios provinciales, además del análisis de convenios binacionales impulsados junto a Pro Chile y el Ministerio de Minería de Chile.

Temas
Seguí leyendo

La agenda femenina también tendrá protagonismo en un encuentro minero en San Juan

Regalías mineras: la propuesta de un referente sanjuanino que abre un nuevo debate

Avanza la privatización del Belgrano Cargas y crece la expectativa por el ramal Albardón–Jáchal

Inauguran un centro para chicos en Ullum construido entre vecinos, parroquia y la mina Hualilán

El magnate de los shoppings, con dos minas en San Juan se suma a la pulseada por la Línea de 500 kV

Tensión en Guandacol por el bloqueo judicial a Vicuña: vecinos denunciaron que los dejaron sin trabajo

La pelea por los límites que vuelve 60 años después: los argumentos de Quintela para reclamar territorio sanjuanino

El mercado de pases en las mineras sanjuaninas, a full: cambios, salidas y puestos sin cubrir

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Capello expuso ante un auditorio vinculado a la actividad minera y puso el foco en competitividad, impuestos y condiciones para atraer inversiones.
Polémico

Regalías mineras: la propuesta de un referente sanjuanino que abre un nuevo debate

Por Elizabeth Pérez

Las Más Leídas

Mario Josué Ríos, alías Judas.
Crimen de Cristian Castro

Conocé a "Judas", el acusado de matar a otro hombre de un ladrillazo en barrio Alameda

Este es el exjefe José Orlando Luna. Imagen archivo Tiempo de San Juan
Deceso

Murió José Orlando Luna, exjefe de la Policía de San Juan

Imagen ilustrativa
Ataque callejero

Una patota golpeó a un hombre en Chimbas para asaltarlo y lo dejó convulsionando

El empresario acusado de tres abusos que estaba en Chile pasó por Tribunales con una sorpresiva defensa
Audiencia

El empresario acusado de tres abusos que estaba en Chile pasó por Tribunales con una sorpresiva defensa

Detectaron un criadero ilegal de animales exóticos en Pocito: tenía desde ciervos hasta antílopes de la India
Operativo

Detectaron un criadero ilegal de animales exóticos en Pocito: tenía desde ciervos hasta antílopes de la India

Te Puede Interesar

Arzobispado de San Juan. 
Descargo

El Arzobispado de San Juan rompió el silencio tras la denuncia por usurpación: demolerán parte de la capilla en Pocito para resolver el conflicto

Por Redacción Tiempo de San Juan
Manuel Adorni ya expone el informe de gestión en Diputados, EN VIVO
Minuto a minuto

Manuel Adorni ya expone el informe de gestión en Diputados, EN VIVO

Mujer atropellada en Avenida Libertador: el juez homologó el juicio abreviado y condenó al responsable
Resolución

Mujer atropellada en Avenida Libertador: el juez homologó el juicio abreviado y condenó al responsable

Bombero y estudiante: dolor en Caucete por la muerte del jornalero en el vuelco en Sarmiento
En las redes

Bombero y estudiante: dolor en Caucete por la muerte del jornalero en el vuelco en Sarmiento

Apuntando contra el kirchnerismo, Picón le consultó a Adorni sobre la postura del gobierno de Milei por el conflicto minero con La Rioja
Congreso

Apuntando contra el kirchnerismo, Picón le consultó a Adorni sobre la postura del gobierno de Milei por el conflicto minero con La Rioja