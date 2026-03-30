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Integración binacional

Primer guiño del nuevo gobierno chileno al Paso de Agua Negra: pavimento sí, túnel no

Chile volvió a poner en agenda el Paso de Agua Negra, pero con un cambio clave: analizan avanzar sin túnel para reducir costos.

Por Elizabeth Pérez
Paso de Agua Negra. Por primera vez, una autoridad del nuevo gobierno chileno se refirió al proyecto y confirmó que evalúan una alternativa sin túnel, basada en mejorar la conexión vial.

Paso de Agua Negra. Por primera vez, una autoridad del nuevo gobierno chileno se refirió al proyecto y confirmó que evalúan una alternativa sin túnel, basada en mejorar la conexión vial.

Subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda.

Subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda.

Por primera vez desde la asunción del nuevo gobierno chileno, una autoridad nacional se refirió públicamente al futuro del Paso de Agua Negra, uno de los proyectos estratégicos para la conexión entre San Juan y la Cuarta Región de Coquimbo.

Sin embargo, el mensaje llegó con matices: mientras el corredor vuelve a aparecer en agenda, el histórico proyecto del túnel binacional pierde centralidad y gana terreno una alternativa más austera, basada en pavimentar la traza vial existente.

El que habló del tema fue el subsecretario de Obras Públicas de Chile, Nicolás Balmaceda, durante una visita a la Región de Coquimbo, donde participó de actividades vinculadas a distintas obras de infraestructura.

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Nicolás Balmaceda. (Foto: diario El Día)

Nicolás Balmaceda. (Foto: diario El Día)

El peso de la minería

Al ser consultado por el diario El Día, sobre el futuro del Túnel de Agua Negra -una iniciativa vial que lleva años postergada-, el funcionario del gobierno de José Antonio Kast señaló que se trata de un proyecto que debe ser “analizado en profundidad”, teniendo en cuenta los cambios en el contexto. En concreto se refirió al peso creciente de la minería, con varios proyectos de cobre de nivel mundial en la provincia de San Juan.

“Hoy sabemos que existe una producción minera relevante en Argentina, cuyos concentrados podrían salir por los puertos de la región, por lo que todo esto requiere una doble mirada”, sostuvo, según publicó el diario chileno.

No obstante, Balmaceda también puso el foco en las dificultades técnicas y económicas del túnel, al describirlo como una obra “muy desafiante”, tanto por la altura —superior a los 4.500 metros— como por su extensión, de unos 14,5 kilómetros.

Una alternativa sin túnel

El dato más relevante fue la confirmación de que el gobierno chileno ya analiza una opción alternativa: avanzar en la conexión vial sin necesidad de construir el túnel.

“Se ha estudiado la posibilidad de completar la red vial sin túnel, lo que podría ser una alternativa para abaratar costos y permitir concretar la iniciativa. Esta opción actualmente se encuentra en estudio”, explicó el subsecretario.

La definición marca un cambio de enfoque respecto del proyecto original, que planteaba dos túneles paralelos como pieza central del corredor bioceánico.

Un proyecto con historia y frenos

El Túnel de Agua Negra tuvo su mayor impulso entre 2014 y 2016, cuando Argentina y Chile avanzaron en acuerdos binacionales, aprobaron el proyecto en sus respectivos parlamentos y crearon la entidad ejecutora (EBITAN), quedando a las puertas de una licitación internacional.

Sin embargo, durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, la iniciativa fue desactivada y nunca volvió a tener una hoja de ruta clara.

Incluso en la gestión anterior, la entonces ministra de Obras Públicas, Jessica López, había dejado en claro que el túnel no era una prioridad, aunque sí la necesidad de mejorar la conectividad fronteriza en la región.

Qué significa para San Juan

El nuevo posicionamiento de Chile reabre expectativas en San Juan. La posibilidad de contar con un corredor internacional totalmente asfaltado vuelve a escena, pero con un formato distinto al que históricamente impulsó la provincia.

La alternativa de avanzar con pavimentación y mejoras en la ruta, sin el túnel; podría acelerar tiempos y reducir costos, en momentos donde conseguir los fondos para la megaobra del túnel parece lejana.

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