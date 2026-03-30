Reserva de Semana Santa en San Juan: Turismo espera que sea el finde largo más exitoso en lo que va de 2026

Hay buenas expectativas en el sector de Turismo para Semana Santa en San Juan, por las reservas y consultas registradas hasta el momento.

A pocos días del inicio del fin de semana extralargo por Semana Santa , que se extenderá junto al feriado nacional del 2 de abril, en San Juan crecen las expectativas en el sector turístico, donde ya se registran niveles de reserva que anticipan un escenario altamente positivo.

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Desde el Ministerio de Turismo, el titular de la cartera, Guido Romero, destacó que algunos destinos de la provincia ya alcanzan un 85% de reserva hotelera. Sin embargo, subrayó una tendencia que se consolida en los últimos años: muchos visitantes optan por viajar sin reserva previa y buscan alojamiento una vez en destino.

En la misma línea, la secretaria de Turismo, Belén Barboza, aseguró que las proyecciones son optimistas y que se espera alcanzar “la mejor ocupación en lo que va del año” durante este fin de semana largo. Según detalló, actualmente se registran niveles muy altos de consultas y reservas, con cifras que rondan el 80% en Valle Fértil y Calingasta, y un 85% en Iglesia.

Uno de los factores que impulsa la llegada de turistas es la agenda de eventos prevista para estos días. En el departamento Iglesia se desarrollará el “Cuesta del Viento Big Air 2026”, una competencia internacional que se extenderá hasta el domingo 5 de abril en el reconocido dique sanjuanino, famoso por sus condiciones ideales para deportes de viento. El evento contará con la participación de 30 riders provenientes de países como Brasil, Chile, México, Venezuela y Colombia.

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“Esperamos que este sea un gran fin de semana. Si bien la gente suele reservar con poca anticipación, en esta oportunidad se ha adelantado, conscientes de que se trata de fechas muy convocantes. El pronóstico es realmente muy bueno”, expresó Barboza, en coincidencia con el ministro.

Desde el sector destacan que se trata de los mejores números registrados en lo que va del año para un fin de semana largo. Semana Santa representa, además, el primer gran movimiento turístico del calendario, superando incluso eventos recientes como el Ironman o la Cabalgata de la Fe a la Difunta Correa.

No obstante, el comportamiento de la demanda no es uniforme en toda la provincia. A diferencia de esos eventos, que impulsaron la ocupación en la Capital —donde se alcanzaron niveles cercanos al 85%—, para Semana Santa se espera una mayor afluencia en los destinos alejados, lo que podría generar una leve baja en la ocupación urbana.

Aun así, desde Turismo remarcan que el flujo de visitantes suele incrementarse sobre la fecha, impulsado por quienes deciden viajar a último momento. Esta dinámica, aseguran, provoca que los niveles de ocupación finales superen las estimaciones iniciales.