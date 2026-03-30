Entre 3 noches por 2 y descuentos de hasta el 20%, las promos para recorrer San Juan este finde

Los descuentos y promociones que se puede conseguir en hotelería y grastronomía, en San Juan.

Este lunes, en el momento en que las autoridades del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de la provincia presentaron las actividades organizadas para Semana Santa, destacaron también el programa “San Juan Todo el Año”, perteneciente a la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica local. Se trata del programa que ofrece descuentos en alojamiento y restaurantes de distintos departamentos sanjuaninos.

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La edición 2026 de la propuesta que ya fue lanzada y podrá ser aprovechada este fin de semana largo, forma parte del Plan de Promoción Turística que busca incentivar el turismo durante todo el calendario anual mediante descuentos especiales para visitantes y residentes de la provincia.

“El plan está dirigido tanto a turistas que se encuentren visitando San Juan como a sanjuaninos que deseen realizar turismo interno, ofreciendo promociones imperdibles según el tipo de alojamiento y la duración de la estadía”, según indican desde la Asociación.

Entre los beneficios disponibles se destacan:

Hotelería urbana:

3 noches al precio de 2 en fines de semana largos y feriados.

20% de descuento + late check out en reservas de 4 noches, abonando mediante transferencia bancaria, excepto fines de semana largos y feriados.

Hotelería rural:

3 noches al precio de 2, excepto fines de semana largos y feriados.

Gastronomía:

15% de descuento para quienes presenten su voucher de hospedaje. Beneficio válido únicamente con pago en efectivo.

Cabe tener en cuenta que, las acciones promocionales estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2026, no son acumulables con otras promociones y podrán utilizarse exclusivamente en los establecimientos socios de AEHGA adheridos al plan.

El listado completo de alojamientos y locales gastronómicos participantes puede consultarse AQUÍ