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Presentación

Repasá las más de 100 páginas de actividades en San Juan para este finde largo de Semana Santa

Las autoridades del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de la provincia presentaron el calendario de actividades, pensado tanto para sanjuaninos como para visitantes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Una por una, las actividades que se podrá realizar en San Juan durante Semana Santa.

Una por una, las actividades que se podrá realizar en San Juan durante Semana Santa.

Desde el próximo jueves y hasta el domingo se vivirá el fin de semana extra largo por Semana Santa, que este año coincide con el 2 de abril, feriado nacional inamovible en Argentina por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. En este contexto, San Juan se prepara para ofrecer a turistas y sanjuaninos cientos de actividades deportivas, culturales y al aire libre, además de propuestas religiosas, que se desarrollarán en los 19 departamentos.

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Las actividades impulsadas por el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, municipios y el sector privado incluyen experiencias culturales, religiosas, recreativas y gastronómicas, que buscan fortalecer el desarrollo turístico.

Entre las actividades destacadas se encuentran la tradicional recepción y bienvenida a turistas, con intervenciones culturales, música, danza y degustaciones de productos regionales en la Peatonal Maestro de América; el programa San Juan sin Barreras, que propone circuitos accesibles para personas con discapacidad; y el Stand de Promoción Turística, con juegos, sorteos y entrega de material informativo.

En el plano religioso, sobresale el tradicional Vía Crucis – Homenaje a la Santa Cruz, con representación de la Pasión de Cristo y música sacra. A esto se suman actividades culturales como Raíces Sanjuaninas, con artistas, productores y gastronomía local.

Además, San Juan vuelve a ser escenario del ciclo Música clásica por los caminos del vino. Este 31 de marzo se presentará Low Dúo en una experiencia que invita a disfrutar del arte en un entorno natural único. La cita tendrá lugar en la Bodega Finca Sierras Azules, desde las 19 h. La entrada es libre y gratuita.

La naturaleza también será protagonista con propuestas como el Ascenso a Sierras Azules, Primera Pesca, una actividad que tuvo gran convocatoria en su edición anterior, y Viví Punta Negra, que ofrecerá shows musicales, food trucks y feria de artesanos.

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Por su parte, en el paraje de la Difunta Correa habrá propuestas participativas como Historias con la Difunta, donde los promesantes podrán dejar sus testimonios, y el Taller Agua de Fe, destinado a toda la familia y las noches de Peñitas. El lugar cuenta con una imagen renovada tras la reciente inauguración de importantes obras de infraestructura. Se destaca la construcción nuevas mesas de hormigón armado y la restauración de parrilleros existentes. La obra incluyó, también, un puente peatonal que mejora la conectividad interna, junto a senderos y espacios verdes que integran el entorno natural.

Además, la oferta se extiende hasta los espacios culturales. El Teatro del Bicentenario ofrece propuestas teatrales y musicales, del 2 al 4 de abril. Una de ellas es la experiencia “Crocifissione e Morte di Nostro Signore Gesù Cristo”, con música del compositor italiano del siglo XVII Alessandro Stradella. Esta propuesta propone un recorrido por el patrimonio arquitectónico del teatro acompañado de una intervención musical en vivo.

En el Teatro Sarmiento se presentará la obra “El Cristo de los Gitanos”, la propuesta escénica presenta una obra de danza-teatro de raíz flamenca que, desde una mirada artística y contemporánea, recorre la vida de Jesús desde su nacimiento hasta su pasión, muerte y resurrección.

En tanto, el Mercado Artesanal tendrá horario especial durante estos días. El lunes 30 y martes 31 de marzo, de 9 a 14 h y abrirá sus puertas nuevamente el sábado 4 de abril, de 17 a 21 h.

Mirá el listado completo con cada una de las propuestas

GUIA DE ACTIVIDADES-SAN JUAN 2025

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