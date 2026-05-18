Susto en Sarmiento: voraz incendio consumió una Trafic en un garage

Un incendio registrado en la madrugada de este lunes generó momentos de tensión en el barrio Virgen de Luján, en las inmediaciones de la villa cabecera de Media Agua, departamento Sarmiento. El foco ígneo afectó a una camioneta tipo Trafic que se encontraba estacionada en el interior de un garage, provocando severos daños en la unidad.

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De acuerdo con los primeros datos, el fuego se inició en las primeras horas del día por causas que aún son materia de investigación. Tras el aviso de vecinos, efectivos de la Seccional 8ª acudieron al lugar y, posteriormente, personal de Bomberos intervino para sofocar las llamas.

El episodio generó preocupación entre los habitantes de la zona, quienes acompañaron el operativo y colaboraron con las autoridades mientras se desarrollaban las tareas de control. Finalmente, el incendio fue extinguido, aunque el vehículo resultó con su interior completamente consumido por el fuego.

No se registraron personas heridas, ya que al momento del hecho los ocupantes de la vivienda no se encontraban en el domicilio. En tanto, las autoridades avanzan con las pericias para determinar el origen del siniestro, sin descartar que un cortocircuito en un cableado cercano al rodado haya sido el desencadenante.