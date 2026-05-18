lunes 18 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En Rawson

Un auto terminó incrustado en un sifón al costado de la Ruta 40 tras salir de un boliche

El hecho se registró en la madrugada de este domingo. Pese a la violencia del impacto, solo se reportaron daños materiales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Foto gentileza Canal 13 San Juan

Foto gentileza Canal 13 San Juan

Un fuerte siniestro vial registrado en la madrugada de este domingo 17 de mayo generó alarma en el departamento Rawson, luego de que un automóvil terminara impactando contra un sifón ubicado a la vera del lateral de la Ruta Nacional N° 40.

Lee además
recuperaron en menos de 48 horas un auto robado en capital: estaba abandonado en plena calle
Investigación

Recuperaron en menos de 48 horas un auto robado en Capital: estaba abandonado en plena calle
abuso sexual y robo en concepcion: los sospechosos seguiran presos y a la presunta victima de abuso se le hara camara gesell
Tribunales

Abuso sexual y robo en Concepción: los sospechosos seguirán presos y a la presunta víctima de abuso se le hará Cámara Gesell

De acuerdo con las primeras informaciones, el conductor habría salido instantes antes de un local bailable de la zona, identificado como Way Club. Por causas que aún no han sido determinadas, perdió el control del vehículo y colisionó violentamente contra la estructura de cemento.

Fuentes relacionadas con el hecho señalaron que quien manejaba no sería el dueño del rodado y que, al momento del accidente, se encontraría presuntamente bajo los efectos del alcohol.

A pesar de la magnitud del impacto, no se reportaron personas lesionadas, registrándose únicamente daños materiales. Las circunstancias del episodio continúan bajo investigación, y se espera que en las próximas horas se den a conocer mayores precisiones sobre lo ocurrido.

Seguí leyendo

Denunciaron al político sanjuanino y ex candidato a Gobernador Sergio Vallejos

Susto en Sarmiento: voraz incendio consumió una Trafic en un garage

After clausurado en Capital: se secuestraron videos del local y hablan que la policía ejerció violencia

Robo y violación en Capital: uno de los atacantes ya estuvo implicado en otro hecho de las mismas características

Vecinos y gente que caminaba por la zona apagaron un incendio en un local ubicado frente a una plaza sanjuanina

Cartón lleno: tenía pedido de captura y lo atraparon con municiones y objetos robados en Pocito

Detienen a un hombre que ahorcó a su pareja por celos en San Martín

Choque del juez de Faltas Enrique Mattar: la audiencia contra él ya fue pedida, qué delito se le imputará

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Imagen ilustrativa
Gravísimo antecedente

Robo y violación en Capital: uno de los atacantes ya estuvo implicado en otro hecho de las mismas características

Por Pablo Mendoza

Las Más Leídas

After clandestino: la policía frenó la fiesta de 100 personas en un boliche de Capital a las 11 de la mañana
Imparables

After clandestino: la policía frenó la fiesta de 100 personas en un boliche de Capital a las 11 de la mañana

Imagen ilustrativa
Gravísimo antecedente

Robo y violación en Capital: uno de los atacantes ya estuvo implicado en otro hecho de las mismas características

Detectan 40 trabajadores rurales sin registrar en finca de pistacho de San Juan.
Operativo

Detectan 40 trabajadores rurales sin registrar en una finca de pistacho en San Juan

San Martín pegó fuerte en el Tres de Febrero: aprovechó un blooper, aguantó la reacción de Almagro y se metió en zona de Reducido
Primera Nacional

San Martín pegó fuerte en el Tres de Febrero: aprovechó un blooper, aguantó la reacción de Almagro y se metió en zona de Reducido

Del histórico molino a las ruinas llenas de grafitis en una histórica curva de San Juan video
Videonota

Del histórico molino a las ruinas llenas de grafitis en una histórica curva de San Juan

Te Puede Interesar

Ya son 10 los casos de varicela confirmados en la escuela de Caucete en la que se produjo el brote.
Salud

Brote: ya son 10 los casos de varicela confirmados en la escuela de Caucete

Por Redacción Tiempo de San Juan
Denunciaron al político sanjuanino y ex candidato a Gobernador Sergio Vallejos
Investigación

Denunciaron al político sanjuanino y ex candidato a Gobernador Sergio Vallejos

Abuso sexual y robo en Concepción: los sospechosos seguirán presos y a la presunta víctima de abuso se le hará Cámara Gesell
Tribunales

Abuso sexual y robo en Concepción: los sospechosos seguirán presos y a la presunta víctima de abuso se le hará Cámara Gesell

La intersección de Ruta 20 y calle Gorriti.  video
Vialidad

Adiós a la "zona de la muerte": licitaron la esperada mega rotonda del Monumento al Gaucho

Imagen ilustrativa
Gravísimo antecedente

Robo y violación en Capital: uno de los atacantes ya estuvo implicado en otro hecho de las mismas características