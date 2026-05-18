Un auto terminó incrustado en un sifón al costado de la Ruta 40 tras salir de un boliche

Un fuerte siniestro vial registrado en la madrugada de este domingo 17 de mayo generó alarma en el departamento Rawson, luego de que un automóvil terminara impactando contra un sifón ubicado a la vera del lateral de la Ruta Nacional N° 40.

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De acuerdo con las primeras informaciones, el conductor habría salido instantes antes de un local bailable de la zona, identificado como Way Club. Por causas que aún no han sido determinadas, perdió el control del vehículo y colisionó violentamente contra la estructura de cemento.

Fuentes relacionadas con el hecho señalaron que quien manejaba no sería el dueño del rodado y que, al momento del accidente, se encontraría presuntamente bajo los efectos del alcohol.

A pesar de la magnitud del impacto, no se reportaron personas lesionadas, registrándose únicamente daños materiales. Las circunstancias del episodio continúan bajo investigación, y se espera que en las próximas horas se den a conocer mayores precisiones sobre lo ocurrido.