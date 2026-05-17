Violento accidente en Pocito dejó dos motociclistas heridos de gravedad

Un fuerte siniestro vial ocurrido frente al Club Aberastain dejó como saldo a una pareja hospitalizada con heridas de consideración, luego de un violento choque entre una motocicleta y un automóvil.

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El hecho se registró durante la noche en inmediaciones de la institución deportiva, en el departamento Pocito. Por causas que aún son materia de investigación, ambos vehículos impactaron con violencia y provocaron importantes daños materiales.

Según trascendió, las dos personas que viajaban en la motocicleta debieron ser asistidas de urgencia por personal médico y trasladadas al servicio de emergencias. Además, una de las víctimas habría sufrido una fractura expuesta producto del impacto.

En el lugar trabajaron efectivos de Bomberos Voluntarios de Pocito junto a una ambulancia del sistema de emergencias, que realizaron las primeras tareas de asistencia y contención.

Las imágenes difundidas por los bomberos muestran severos daños tanto en la motocicleta como en el automóvil involucrado en el choque.

Por el momento no trascendieron oficialmente las identidades de los heridos ni mayores detalles sobre su estado de salud. Tampoco se informó cómo se produjo la colisión.

Fuente: El Despertador