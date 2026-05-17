Cayeron "in fraganti" en pleno fraccionamiento de droga: dos mujeres detenidas en un barrio sanjuanino

Un operativo de la Policía Federal Argentina terminó con dos mujeres detenidas y una importante cantidad de droga secuestrada en el departamento Capital, en el marco de una investigación por presunta venta de estupefacientes.

Operativo Persecución y fuga en Chimbas: abandonaron una moto robada en Mendoza tras caer en plena huida

El procedimiento fue realizado por efectivos de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales San Juan, dependiente de la Superintendencia de Agencias Federales de Investigación, quienes allanaron una vivienda ubicada en el barrio Las Rosas durante la tarde del miércoles 13 de mayo.

image

Según informaron fuentes federales, una de las detenidas era considerada la principal investigada y señalada como la presunta líder de la maniobra de narcomenudeo. De acuerdo con la investigación, organizaba la distribución de sustancias prohibidas en pequeñas dosis junto a la otra mujer arrestada.

El dato clave del operativo fue que ambas fueron sorprendidas mientras fraccionaban la droga dentro de la vivienda, situación que permitió su inmediata detención y evitó cualquier intento de fuga.

image

Durante la requisa, los efectivos secuestraron cocaína, cannabis sativa, balanzas de precisión, elementos utilizados para el corte y fraccionamiento de sustancias, además de dinero en efectivo.

La medida judicial fue ordenada por el Juzgado Federal de Garantías, a cargo de la jueza subrogante Eliana Beatríz Ratta Rivas, en el marco de una causa impulsada por el Área de Investigación y Litigios de Casos Sencillos de la Fiscalía Federal de San Juan, dirigida por Carolina Menéndez y bajo la órbita del fiscal federal Francisco Maldonado.

Desde la fuerza señalaron que el operativo forma parte de las acciones que lleva adelante la Policía Federal en la lucha contra el narcotráfico y otros delitos federales en la provincia.