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En Rivadavia

Robaron en un depósito de Cáritas y causaron daños en la parroquia de La Bebida

Delincuentes ingresaron al depósito donde se guardaban elementos destinados a familias vulnerables y provocaron destrozos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Un hecho de inseguridad golpeó este sábado a la comunidad de La Bebida luego de que delincuentes ingresaran al depósito de Cáritas de la Parroquia Andacollo, espacio desde donde se organizan y distribuyen ayudas para familias de bajos recursos del departamento.

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Según trascendió, el ataque ocurrió durante la madrugada. Al llegar al lugar, quienes trabajan en la parroquia encontraron daños en distintos sectores del depósito y advirtieron el faltante de varios elementos que eran utilizados para asistir a vecinos en situación de vulnerabilidad.

Entre las pertenencias robadas habría artefactos eléctricos y otros objetos destinados a acciones solidarias. Además, los autores del hecho también provocaron destrozos dentro del lugar, generando aún más preocupación entre los integrantes de la comunidad parroquial.

La noticia causó fuerte repercusión en La Bebida, donde vecinos y colaboradores expresaron su enojo y tristeza por lo sucedido. Muchos remarcaron que lo robado estaba destinado a personas que atraviesan momentos difíciles y dependen de la ayuda social que brinda Cáritas.

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