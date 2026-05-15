Solo tres gremios recuperaron poder adquisitivo en el año: cuáles son

El panorama salarial en Argentina continúa mostrando signos de deterioro y una marcada fragmentación. Según los últimos registros oficiales correspondientes a marzo, el poder adquisitivo de los salarios del empleo registrado privado sufrió un nuevo retroceso del 0,3% respecto al mes anterior. Esta caída es aún más pronunciada en los salarios pactados a través de los principales Convenios Colectivos de Trabajo (CCT), que experimentaron una contracción real del 0,5% en el mismo periodo.

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La comparación interanual (marzo 2025 - marzo 2026) evidencia la magnitud de lo que se describe como una crisis en los ingresos: mientras que el salario medio registrado del SIPA perdió un 1% de su capacidad de compra, el salario promedio por convenio sufrió una caída del 5% .

Los pocos que lograron vencer a la inflación

En medio de este escenario de pérdida generalizada, la dispersión sectorial se ha convertido en la característica más distintiva del mercado laboral. Un grupo muy reducido de trabajadores ha logrado que sus incrementos nominales superen la evolución de los precios, recomponiendo sus ingresos reales.

Los sectores que lograron ganarle a la inflación en el último año son:

Aceiteros: Lideran la lista con una notable ganancia real del 12,7% .

Lideran la lista con una notable ganancia real del . Encargados de edificio: Registraron un incremento real del 5,6% .

Registraron un incremento real del . Transporte automotor: Lograron una mejora del 3,8% en su poder de compra.

Por otro lado, sectores como el Bancario, gráficos, maestranza y concesionarios de autos apenas lograron mantenerse a flote, con variaciones mínimas, próximas a cero o levemente negativas.

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El abismo salarial: los sectores más castigados

En el extremo opuesto, la tragedia salarial golpea con fuerza a diversas actividades que han quedado muy por debajo de la inflación. Los convenios de Textiles encabezan las pérdidas con una caída real del 12,3%, seguidos por los Gastronómicos con un -9,5%. Otros rubros fuertemente afectados incluyen:

Calzado y Seguridad: Ambos con una baja del 8,4% .

Ambos con una baja del . Alimentación: Registró una pérdida del 8% .

Registró una pérdida del . Indumentaria: Con una caída del 7,9%.

Esta disparidad está directamente asociada al diferente poder de negociación de cada sector, lo que profundiza las brechas de ingresos entre las distintas ramas productivas de la economía argentina.

El fin de la centralidad de las paritarias

Un dato alarmante que arroja el informe oficial es la creciente desconexión entre los acuerdos alcanzados en paritarias y los salarios que efectivamente perciben los trabajadores. Históricamente, desde mediados de los años 2000, existía un consenso de que los aumentos negociados se trasladaban de forma directa a los sueldos pagados.

Sin embargo, desde 2021, y con especial énfasis desde inicios de 2025, esta relación se ha roto. La negociación colectiva parece haber perdido su centralidad para determinar las remuneraciones finales, quedando relegada a establecer umbrales mínimos y condiciones de trabajo. Esta pérdida de influencia de los acuerdos colectivos explica por qué el poder adquisitivo se mueve de forma tan desigual, dejando a una gran masa de trabajadores desprotegida frente al avance de los precios.