viernes 15 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Salarios

Solo tres gremios recuperaron poder adquisitivo en el año: cuáles son

La información de la Secretaría de Trabajo da cuenta del porcentaje mínimo de trabajadores que mejoró su poder de consumo. En el último mes los salarios volvieron a perder contra la inflación.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Gemini_Generated_Image_ukktrxukktrxukkt

El panorama salarial en Argentina continúa mostrando signos de deterioro y una marcada fragmentación. Según los últimos registros oficiales correspondientes a marzo, el poder adquisitivo de los salarios del empleo registrado privado sufrió un nuevo retroceso del 0,3% respecto al mes anterior. Esta caída es aún más pronunciada en los salarios pactados a través de los principales Convenios Colectivos de Trabajo (CCT), que experimentaron una contracción real del 0,5% en el mismo periodo.

Lee además
los salarios crecieron 2,5% en enero, pero se mantienen por debajo de la inflacion
Datos

Los salarios crecieron 2,5% en enero, pero se mantienen por debajo de la inflación
la justicia ordeno a vialidad nacional actualizar los salarios tras mas de un ano de congelamiento
Estado

La Justicia ordenó a Vialidad Nacional actualizar los salarios tras más de un año de congelamiento

La comparación interanual (marzo 2025 - marzo 2026) evidencia la magnitud de lo que se describe como una crisis en los ingresos: mientras que el salario medio registrado del SIPA perdió un 1% de su capacidad de compra, el salario promedio por convenio sufrió una caída del 5%.

Los pocos que lograron vencer a la inflación

En medio de este escenario de pérdida generalizada, la dispersión sectorial se ha convertido en la característica más distintiva del mercado laboral. Un grupo muy reducido de trabajadores ha logrado que sus incrementos nominales superen la evolución de los precios, recomponiendo sus ingresos reales.

Los sectores que lograron ganarle a la inflación en el último año son:

  • Aceiteros: Lideran la lista con una notable ganancia real del 12,7%.
  • Encargados de edificio: Registraron un incremento real del 5,6%.
  • Transporte automotor: Lograron una mejora del 3,8% en su poder de compra.

Por otro lado, sectores como el Bancario, gráficos, maestranza y concesionarios de autos apenas lograron mantenerse a flote, con variaciones mínimas, próximas a cero o levemente negativas.

image

El abismo salarial: los sectores más castigados

En el extremo opuesto, la tragedia salarial golpea con fuerza a diversas actividades que han quedado muy por debajo de la inflación. Los convenios de Textiles encabezan las pérdidas con una caída real del 12,3%, seguidos por los Gastronómicos con un -9,5%. Otros rubros fuertemente afectados incluyen:

  • Calzado y Seguridad: Ambos con una baja del 8,4%.
  • Alimentación: Registró una pérdida del 8%.
  • Indumentaria: Con una caída del 7,9%.

Esta disparidad está directamente asociada al diferente poder de negociación de cada sector, lo que profundiza las brechas de ingresos entre las distintas ramas productivas de la economía argentina.

El fin de la centralidad de las paritarias

Un dato alarmante que arroja el informe oficial es la creciente desconexión entre los acuerdos alcanzados en paritarias y los salarios que efectivamente perciben los trabajadores. Históricamente, desde mediados de los años 2000, existía un consenso de que los aumentos negociados se trasladaban de forma directa a los sueldos pagados.

Sin embargo, desde 2021, y con especial énfasis desde inicios de 2025, esta relación se ha roto. La negociación colectiva parece haber perdido su centralidad para determinar las remuneraciones finales, quedando relegada a establecer umbrales mínimos y condiciones de trabajo. Esta pérdida de influencia de los acuerdos colectivos explica por qué el poder adquisitivo se mueve de forma tan desigual, dejando a una gran masa de trabajadores desprotegida frente al avance de los precios.

Seguí leyendo

Más de mil docentes dejan la UTN por los bajos salarios

En la previa de la marcha por salarios bajos, el gobierno anunció sumas adicionales para la policía y otras fuerzas

Los salarios perdieron otra vez contra la inflación

Sturzenegger respaldó a Adorni y celebró la inflación del 2,6%: "Estuvimos 25 años boludeando"

El rey sin sueldo, el blooper de un funcionario nacional, esas raras imágenes de IA y el recorrido "for export" de un intendente

Aranda dijo que el peronismo nacional "todavía no está unido" y opinó sobre la candidatura de Uñac: "Está haciendo el camino inverso"

La UNSJ destinó el 15% de sus gastos de funcionamiento de mayo solo al pago de la luz

Diputada libertaria denunció que la amenazaron de muerte por redes sociales

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
entre el hito del rigi y el vacio politico: el balance de la visita de adorni a mendoza
Tensión

Entre el hito del RIGI y el vacío político: el balance de la visita de Adorni a Mendoza

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El cirujano en la mira Leonardo Santiago Furlotti Barassi
Tribunales

El cirujano investigado por pedir dinero para una operación fue declarado culpable por un solo delito y recibió un mes de pena

Denuncian al hijo de un empresario sanjuanino por estafar con falsas inversiones: se habría quedado con miles de dólares
San Juan

Denuncian al hijo de un empresario sanjuanino por estafar con falsas inversiones: se habría quedado con miles de dólares

Imagen ilustrativa
Abuso contra menores

Acusan a un hombre de violar a su hijastra y embarazarla: la menor tuvo al bebé y lo entregó en adopción

Dolor por la muerte de la esposa de un dirigente político de San Juan: el emotivo posteo que le dedicó
Consternación

Dolor por la muerte de la esposa de un dirigente político de San Juan: el emotivo posteo que le dedicó

Se viene un sábado muy frío en San Juan, con cielo nublado, lloviznas y algunas nevadas en zonas altas del Sur.
Pronóstico helado

Se viene un sábado súper invernal: ¿puede nevar en San Juan?

Te Puede Interesar

El sector gastronómico de San Juan busca repuntar sus ventas con la euforia mundialista
Expectativas

El sector gastronómico de San Juan busca repuntar sus ventas con la "euforia mundialista"

Por Redacción Tiempo de San Juan
El padre del nene se encuentra detenido, con prisión preventiva, desde principio de mes.
Menores en riesgo

El niño intoxicado con cocaína habló en Cámara Gesell y sólo recordó que se golpeó

El rey sin sueldo, el blooper de un funcionario nacional, esas raras imágenes de IA y el recorrido for export de un intendente
La yapa

El rey sin sueldo, el blooper de un funcionario nacional, esas raras imágenes de IA y el recorrido "for export" de un intendente

Imagen ilustrativa
Golpe en un loteo

Ladrones entraron a una obra en Ullum y no dejaron ni las cucharas de albañil

Cerraron el Paso Cristo Redentor por temporal con nieve: 700 camiones varados
Mendoza

Cerraron el Paso Cristo Redentor por temporal con nieve: 700 camiones varados