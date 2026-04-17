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Ingresos

Los salarios perdieron otra vez contra la inflación

Es el cuarto mes consecutivo que quedan por debajo del IPC; desglosado, el sector informal terminó 1,7 puntos porcentuales por encima de la inflación.

Por Agencia NA
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El índice de los salarios creció un 2,4% en febrero, aunque se mantuvo por debajo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de ese mismo período, que fue del 2,9%.

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Se repitió la misma dinámica que en enero cuando aumentaron 2,5% y la inflación de ese mes avanzó al 2,9%.

El único sector que le ganó a la inflación fue el privado no registrado, que se incrementó un 4,6% mensual.

El último informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) arrojó una variación del 35,8% interanual, mientras que acumuló una suba del 5% en el primer bimestre del año.

De esta manera, el total de los salarios sigue sin poder ganarle a la inflación y acumula cuatro meses consecutivos con pérdida de poder adquisitivo.

La útlima vez que terminó por encima fue en octubre del 2025, cuando la inflación fu del 2,3% y el índice de salarios creció 2,5%.

Desglosado por sectores, únicamente el informal tuvo mejor rendimiento contra la inflación. Al aumentar 4,6%, quedó 1,7 puntos porcentuales (p.p.) por encima del IPC de febrero.

El sector registrado (que incluye públicos y privados) sigue sin remontar y anotó su sexto mes consecutivo con una caída real: en febrero escaló 1,8%.

El privado registrado subió 1,6% (1,3 p.p. por debajo de la inflación) y el úblico lo hizo en 2,3% (0,6 p.p. por debajo de la inflación).

En cuanto a las variaciones año versus año, el sector privado registrado escaló 27,6%; el público registrado 27,4%; y el privado no registrado 75,1%.

“No obstante, los niveles de inflación comenzarían a ceder a partir de abril por lo que probablemente haya un segundo semestre donde los salarios puedan recuperar el terreno perdido. Más aún, podrían observarse niveles de inflación que empiecen con uno en algún momento del segundo semestre, lo que también colaboraría a volver a darle respiro a la evolución del salario real”, señaló Iván Cachanosky, economista jefe en Libertad y Progreso.

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