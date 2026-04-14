Milei comentó el dato de inflación: "Es malo"

Javier Milei se expresó rápidamente luego de que el Indec difundiera el dato de inflación de marzo, que fue 3,4 por ciento. El Presidente dijo que “el dato es malo” y citó un posteo reciente de Luis Caputo, ministro de Economía, para explicar los motivos de la suba de precios.

“El dato es malo. El dato no nos gusta ya que la inflación nos repugna. Sin embargo, hoy elementos duros que nos permiten explicar lo que ha pasado y especialmente esperar que a futuro la inflación retorne a su sendero decreciente”, afirmó el mandatario, quien anticipó que hablará del tema en la AmCham Summit.

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La inflación de marzo registró un aumento de 3,4% y elevó el acumulado anual al 32,6% de acuerdo con el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Los principales referentes del Gobierno nacional, con el presidente Milei a la cabeza, admiten que la cifra es negativa aunque argumentan que refleja el impacto combinado de factores internos, como la corrección de precios relativos, y externos, especialmente el alza del petróleo derivada del conflicto en Medio Oriente.En este marco, el Ejecutivo prevé que sobrevendrán meses de desaceleración en los precios.

El dato diferencial de marzo proviene del comportamiento de los precios regulados, que avanzaron 5,1%, el mayor incremento entre las categorías analizadas por el Indec debido a los ajustes en servicios públicos, transporte y educación. Por su parte, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) núcleo, que excluye componentes estacionales y regulados, marcó 3,2%, en tanto que los precios estacionales aumentaron apenas 1% en promedio, un resultado influido por la caída de precios en frutas y verduras según detalló el organismo estadístico.

La serie de aumentos en el IPC ya suma diez meses consecutivos de aceleración, desde el 1,9% reportado en julio de 2025, sustentando las preocupaciones sobre la persistencia del fenómeno inflacionario. La división Educación encabezó los incrementos en marzo con una suba de 12,1%, vinculada al inicio del ciclo lectivo. Transporte fue la segunda mayor alza con 4,1%, impulsada por el encarecimiento de combustibles, transporte público y pasajes aéreos. En el gran Buenos Aires, los precios de Carnes y derivados escalaron un 6,9%, lo que dio a este rubro la mayor incidencia en el índice mensual.

Como contrapartida, los menores aumentos se observaron en Bienes y servicios varios (1,7%) y Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,3%).

La inflación en dólares acumula 13%

En este marco, la inflación en dólares acumuló un avance superior al 13% en el primer trimestre de 2026, un fenómeno que reconfigura los incentivos para exportadores e importadores y altera la competitividad de sectores centrales de la economía nacional. Esta dinámica converge con una apreciación del peso y persistentes distorsiones en las condiciones de financiamiento.

Según una estimación del centro de estudios IDESA, la depreciación del dólar oficial desde un máximo de $1.400 en octubre de 2025 hasta $1.370 en marzo de 2026, en paralelo con una inflación acumulada del 15% en ese período, provocó que el poder adquisitivo que se medía en dólares quede rezagado. Para igualar el poder de compra previo, el dólar debería superar los $1.600, precisan los analistas.

En términos interanuales, la variación de precios en dólares fue considerablemente más baja, con un avance del 1,4%. El Índice de Tipo de Cambio Real Multilateral (ITCRM), indicador del Banco Central de la República Argentina, alcanzó los 83,31 puntos en abril de 2026, tras haber tocado 162,20 tras la devaluación de diciembre del año anterior y 74,90 al cierre de 2023. Este índice resume la evolución de las monedas de los principales socios comerciales y la inflación interna, funcionando como referente para medir la competitividad argentina en el exterior. La caída en el valor del ITCRM refleja una apreciación del peso en términos reales.