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Pálpito

Elisa Carrió pronosticó que "Milei no reelige"

La líderesa de la Coalición Cívica también fustigó al jefe de Gabinete Manuel Adorni, envuelto en escándalos por denuncias de corrupción.

Por Agencia NA
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Elisa Carrió, líder de la Coalición Cívica-ARI, habló sobre el caso que tiene en el centro de la escena al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y, con una áspera crítica, dijo que “es todo muy ridículoy se preguntó: “¿A quién se le ocurre ir en un avión privado a Punta del Este?”.

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Siguiendo la línea del caso, también dio su opinión sobre el look de la escribana Adriana Nechevenko, cayendo en la crítica a “El Jefe”, como el presidente llama a la secretaria de la Presidencia, su hermana, diciendo: “Es una corrupción de Almodóvar. Si no hubiera estado la escribana, es que el look de la escribana es peor que el look de Karina Milei. Me parece que es lo más bizarro que yo he visto”.

También adelantó su visión respecto de las elecciones y presume una derrota electoral en 2027 de Javier Milei, sobre quien dijo que “no reelige” porque “las sociedades van de un extremo al otro, pero hay un punto en que vuelven al medio”.

Asimismo, en otro pasaje de la entrevista en el canal de streaming “Gelatina” sobre el viaje de Adorni a Punta del Este se preguntó: ¿A quién se le ocurre ir en un avión privado a Punta del Este?

Y enseguida respondió que “el tipo se gastó un mes de estadía en Punta del Este, de estadía digo de gastos, de estadía, y de compra y de todos, en un pasaje“.

Además, ante la pregunta sobre si el jefe de Gabinete es o no “corrupto”, respondió sin dejar margen a la duda diciendo: “Pero obvio. Es el ascenso social por excelencia que yo lo vi en la Cámara de Diputados”.

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