La historia sanjuanina de un funcionario de Milei

Un historia personal: Alejandro Núñez fue bautizado en la Catedral de San Juan a los 16 días de vida; décadas después, lidera el plan para reactivar el tren que podría cambiar el futuro productivo de San Juan.

Alejandro Núñez, presidente de Belgrano Cargas -la empresa que el Gobierno nacional busca privatizar en uno de los procesos más ambiciosos del sistema ferroviario en décadas- tiene una historia que lo ata a San Juan. Su vínculo con esta provincia no empezó con un plan de concesión del tren, ni con la minería: empezó a los 16 días de vida.

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Su madre, Valentina Correa, sanjuanina, había dejado la provincia a los 18 años para estudiar medicina en Buenos Aires. Pero el lazo familiar nunca se cortó. Tanto, que el 20 de enero de 1988, con apenas dos semanas de nacido Valentina se subió a un avión y trajo a su hijo a San Juan para ser bautizado en la Catedral San Juan Bautista, frente a la plaza 25 de Mayo.

“Seguramente San Juan me recibió con algo de calor”, dijo Nuñez entre risas a Tiempo de San Juan al recordar esa anécdota que le marcó la vida. Desde entonces, las visitas fueron constantes. “Conozco mucho San Juan. He venido durante toda mi vida”, aseguró.

Ese vínculo afectivo, construido con los años, hoy se cruza con una responsabilidad técnica que puede cambiar el mapa productivo de la provincia: privatizar el total de líneas del tren de cargas.

Un perfil técnico para un plan ambicioso

Núñez no viene de la política, pero los medios nacionales lo mencionan como cercano al asesor presidencial Santiago Caputo. Es Actuario, una profesión poco conocida fuera del mundo financiero: se trata de especialistas en análisis de riesgo, proyecciones económicas y valuación de negocios. Son quienes, en términos simples, calculan probabilidades y ayudan a tomar decisiones en contextos de incertidumbre, desde seguros hasta grandes operaciones empresariales.

Egresado de la UBA y con maestrías en Illinois, tiene trayectoria en consultoras financieras del sector privado y se especializó en procesos de compra y venta de empresas (M&A). Ese perfil fue el que buscó el gobierno de Javier Milei cuando empezó a delinear la privatización del sistema ferroviario de cargas.

Según contó a este medio, primero lo convocaron para entender el negocio ferroviario, dimensionar activos y evaluar escenarios. Luego, le pidieron que asumiera al frente de Belgrano Cargas con una misión concreta: preparar la empresa para su privatización, salir a buscar inversores y estructurar los pliegos. Es, además, su primera experiencia en el sector público, indicó.

El tren como condición para la minería

En su mirada, San Juan no es solo un punto en el mapa del plan ferroviario: es un caso clave. Núñez planteó en una profunda entrevista con Tiempo de San Juan que el desarrollo minero -especialmente el cobre- depende directamente del tren. “Yo definitivamente no veo que la minería sea posible sin ferrocarril”, afirmó.

El foco está puesto en el ramal que conecta Albardón con Jáchal, que deberá adaptarse a trocha ancha mediante un proceso de “retrochado” para integrarse al sistema nacional del ramal San Martin. Eso será fundamental para tener la competitividad logística que se busca.

El desafío de la privatización

El proceso que encabeza no apunta, según afirmó; a recaudar, sino a transformar. El modelo prevé concesiones por 50 años, con inversiones mínimas obligatorias cercanas a los 800 millones de dólares. El esquema será de “open access” (acceso abierto), donde distintas empresas podrán operar sobre la misma infraestructura, generando competencia y reduciendo costos logísticos. El plan es que los pliegos estén listos antes del 30 de abril.

En las últimas semanas, Núñez llevó el proyecto a Nueva York. No fue a buscar operadores, sino financiamiento: bancos, fondos y organismos multilaterales que respalden a los futuros concesionarios.

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“Buscamos seducir al sector financiero para que le preste plata al sector privado”, explicó. La idea es que, con financiamiento disponible, las ofertas -que ya incluyen interesados de México y actores del agro argentino- serán más sólidas.

Para Núñez, el desafío es grande, y esta primera experiencia en el sector público es la oportunidad de aplicar su conocimiento técnico en beneficiar y transformar la logística de la provincia que marcó su historia familiar.

Con la meta de duplicar el volumen de toneladas en la línea San Martín en los primeros tres años, el funcionario que fue bautizado en la Catedral sanjuanina hoy trabaja para que el tren sea una pieza clave para el desarrollo minero de la provincia.