Entre paneles solares y un dique, el tren que ya tiene un guiño para revivir en San Juan

El tren que alguna vez unió el departamento Albardón con Jáchal, por vías que serpentean el dique de Ullum y la zona donde hoy se levantan parques solares, ha vuelto a asomar con una posibilidad concreta de reactivación en San Juan.

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Es que mientras la Nación se prepara para licitar la concesión de los principales ferrocarriles de carga el mes próximo, se conoció una novedad que cambió el tablero: el gobierno confirmó que el tramo Jáchal–Albardón irá incorporado al ramal San Martín en la licitación nacional, una decisión que apunta directamente a fortalecer la logística minera en San Juan y rescatar el tren hasta el departamento norteño.

El anuncio fue confirmado a Tiempo de San Juan por el ministro de Producción, Gustavo Fernández. “Nación está sacando a licitación la concesión de tres ferrocarriles del interior del país, que son San Martín, Belgrano y Urquiza”, y agregó que le han comunicado una decisión estratégica: “se va a separar de la traza del ferrocarril Belgrano el tramo Jáchal-Albardón y van a sumárselo a la traza del ferrocarril San Martín".

El guiño clave: Jáchal vuelve al mapa ferroviario

image Estación Jáchal (Foto: Gustavo Trigo)

Según el ministro: "eso es buenísimo porque le da viabilidad al proyecto de recuperar el tren hacia Jáchal". O sea, en la próxima licitación por la concesión de trenes en el país, junto con el ramal San Martin irá incluido este tramo que permitirá recuperar un recorrido histórico para San Juan.

La decisión responde al interés de Trenes Argentinos por darle infraestructura ferroviaria a la salida y recepción de producto minero. La posibilidad de captar cargas de la minería es lo que hoy seduce a los inversores, con proyectos como Vicuña o Los Azules en el radar.

Ese dato no es menor. Es precisamente el ramal San Martin el que hoy conecta a San Juan con los puertos en el Atlántico, a través de la estación ubicada en Albardón que está activa. Desde allí, la producción –sobre todo piedra caliza– viaja hacia Palmira, en Mendoza, y luego a la industria siderúrgica en San Nicolás.

Al incluirse en este ramal el tramo Albardón-Jáchal se da un paso clave hacia la reconstrucción histórica de una traza que, aunque hoy está inactiva, tiene un futuro prometedor.

A diferencia de lo que suele creerse, el recorrido no sigue en paralelo la Ruta 40: se desvía hacia el oeste, pasa cerca del dique de Ullum y atraviesa la zona de Matagusanos, donde hoy conviven los parques solares y la construcción del nuevo penal provincial.

La traza ferroviaria olvidada

image Estación de trenes Ullum. (Foto: Gustavo Trigo)

“El ramal a Jáchal es el A7 y se inauguró el 6 de junio de 1931. El servicio de pasajeros funcionó hasta la década del ’60 y el de carga hasta el año 2000”, aportó el historiador ferroviario y docente, Gustavo Trigo. El sanjuanino reconstruyó con precisión quirúrgica el recorrido de ese tren que hoy se intenta recuperar.

El tren a Jáchal nacía en la localidad Coll, del departamento San Martín. Desde allí, avanzaba por Angaco Norte, ingresaba a Albardón por Las Tapias y cruzaba la Ruta 40 a la altura de lo que hoy es el parque industrial.

Pero el tramo más llamativo aparece después. El entonces tren Belgrano de trocha angosta buscaba pendiente suave hacia el oeste y se metía en un paisaje que hoy combina turismo, energía y desarrollo. Trigo detalló que la traza pasa por un terreno cerca del dique de Ullum, al que hoy se puede acceder cruzando el baden grande en la ruta hacia el departamento Ullum, y luego entrando por la derecha al camino que conduce hacia la zona de parques solares y el futuro penal provincial. Esa zona se llama Matagusanos, donde antes funcionaba una estación.

Desde allí, el tren volvía a cruzar la Ruta 40 y seguía rumbo al norte, paralelo a la ruta que va a Jáchal. En el camino aparecía Talacasto, una estación clave por su función. “Ahí los conductores se bajaban y se hacia el recambio por otros que completaban el viaje”, relató. Ese movimiento convertía al lugar en un pequeño nodo ferroviario, con viviendas y servicios para el personal. Desde allí, el recorrido continuaba hasta Jáchal.

Un tren a reconstruir, pero no desde cero

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El desafío de recuperar el tren no es menor, pero cuenta con ventajas. Marcelo Molina, secretario de Transporte de San Juan se ha ocupado de relevar los detalles técnicos de esta traza.

El antiguo ramal pertenecía al Belgrano, con trocha angosta, incompatible con el sistema San Martín. “Hay que reconstruir el tramo, pero la traza existe y eso es clave. “No es necesario realizar expropiaciones ni nuevos proyectos de ingeniería de base”, explicó. La infraestructura base ya está. El terreno, también. Eso reduce costos y tiempos, dos variables clave para cualquier inversor.

Molina además definió al tramo Jáchal -Albardón como la “primera milla” del sistema logístico minero. Es decir, el punto de partida donde se concentra la carga que luego recorrerá largas distancias. “Este tramo es esencial para recolectar la producción de grandes proyectos mineros como Los Azules o Vicuña”, explicó.

Y sumó otro factor determinante: el cambio de trocha no es solo técnico, sino que implica más capacidad y velocidad. “El San Martín es de trocha ancha, lo que permite transportar más carga y circular a mayor velocidad”, precisó Molina.

El modelo en análisis también marca un cambio de paradigma. Según Molina, podría aplicarse un esquema de “open access”, donde una empresa administra la vía y otras pagan por usarla.

Agregó que la recuperación del tren seria para carga, porque “es lo que sustenta y da rentabilidad al sistema ferroviario”. Pero eso no quita que con el tiempo se puede pensar en el tren de pasajeros por la misma vía.

image Los ramales del ferrocarril San Martin y del Belgrano en San Juan. (Gentileza: Gustavo Trigo)

Inversores, minería y una oportunidad

El proyecto ya circula fuera del país. Fernández participó de la presentación del plan ferroviario ante inversores en Nueva York, en el marco de la Argentina Week. Desde allí trascendió que hay un fuerte interés del Grupo México -que busca quedarse con los tres ramales argentinos, aprovechando el RIGI- para replicar el modelo de negocios que tiene en México. Y también suenan interesados nacionales como el grupo de Benito Roggio.

presentacion tren Argentina Week Presentación del plan de privatización del tren Belgrano Cargas, en el Argentina Week, en Nueva York. Asistió el ministro de Producción local, Gustavo Fernández.

Todo en un contexto donde la minería aparece como el motor capáz de justificar grandes inversiones en infraestructura.

Hoy, el tren a Jáchal es apenas una traza, que se adivina entre diques, rutas y cerros. Pero la decisión de incluirlo en la licitación nacional lo devuelve al centro de la escena. Y en San Juan, donde la logística empieza a ser tan importante como los recursos mineros, ese “guiño” puede ser el primer paso para que vuelva a rodar.