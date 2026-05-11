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Plazo fijo: por depósitos de $1 millón cuánto pagan los principales bancos

La reducción de las tasas de interés impacta en los rendimientos de las colocaciones en pesos y modifica las estrategias de los ahorristas

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La dinámica de los depósitos a plazo fijo atraviesa una nueva etapa de tasas bajas en la Argentina. Los bancos y las entidades financieras ofrecen actualmente rendimientos que se ubican en niveles que no alcanzan a cubrir la inflación mensual, lo que genera una pérdida de poder adquisitivo para quienes eligen mantener su capital en esta alternativa tradicional. El panorama de tasas nominales anuales (TNA) oscila hoy entre el 15% y el 25%, aunque la mayoría de las entidades de mayor volumen de depósitos se concentra en la franja baja de ese rango.

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El cuadro de rendimientos muestra que la suma final que recibe un ahorrista al colocar $1 millón a 30 días varía de manera significativa según el banco o la financiera seleccionada. En bancos tradicionales, el monto al vencimiento apenas supera los $1.012.000 en el caso de las tasas más bajas, mientras que en las entidades que pagan más, la cifra apenas llega a $1.020.500. Esta diferencia, menor a $8.300, refleja tanto el proceso de descenso de tasas como la competencia limitada por captar depósitos en el contexto actual.

La decisión de los bancos de reducir las tasas de los depósitos a plazo fijo responde a una estrategia impulsada por el Banco Central. La autoridad monetaria recortó sus tasas de referencia y orientó a los bancos comerciales a seguir esa tendencia, con el objetivo de reducir el costo del dinero, fomentar el crédito y disminuir la inflación. Esta política se complementó con la disminución de los encajes bancarios, liberando pesos en el mercado y abaratando el costo de los fondos para los bancos. La consecuencia directa para los ahorristas es que los rendimientos ofrecidos hoy resultan, en la mayoría de los casos, inferiores a la inflación mensual, lo que provoca una pérdida sistemática de poder de compra de los saldos inmovilizados.

El listado de tasas actualizadas muestra que, en los bancos públicos y privados de mayor tamaño, las tasas informadas se encuentran entre el 15% y el 19,5%. El Banco de la Nación Argentina ofrece 18,5%, el Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. 18,25%, el Banco BBVA Argentina S.A. 18,75%, el Banco Santander Argentina S.A. 15%, el Banco de la Provincia de Buenos Aires 19,5% y el Banco Macro S.A. 18%. Otras entidades, como el Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., informan 18,8% y el Banco de la Ciudad de Buenos Aires 17,5%. El Banco Patagonia S.A. comunica 16% y el Banco Credicoop Cooperativo Limitado 17,5%. En este segmento, el rendimiento de colocar $1 millón a 30 días oscila entre $1.012.328,77 y $1.016.027,40.

En los bancos que operan de forma digital o en el segmento de no clientes, las tasas suben ligeramente, pero sin alcanzar niveles que compensen el avance de los precios. El Banco Bica S.A. paga 23%, el Banco CMF S.A. 23,25%, el Banco Masventas S.A. y el Banco Meridian S.A. 24%, mientras que la Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U. y la Reba Compañía Financiera S.A. llegan al 25%. Estas entidades permiten obtener montos finales de $1.018.904,11 a $1.020.547,95 por cada millón invertido, apenas por encima del grupo de bancos tradicionales.

El contexto inflacionario y la política monetaria orientan el movimiento de las tasas de los depósitos a plazo fijo. Al establecer tasas que rinden por debajo de la inflación, el objetivo oficial es “licuar” los pasivos bancarios y estimular el crédito, haciendo más accesibles los préstamos y fomentando la actividad económica. La reducción de los encajes bancarios también favorece la baja de tasas, ya que los bancos tienen más liquidez disponible y menos incentivos para pagar elevados intereses por los depósitos.

La elección de la entidad financiera para constituir un depósito a plazo fijo depende cada vez más de la tasa ofrecida, pero también de la confianza, la disponibilidad de servicios digitales y la facilidad de operar a distancia. La dispersión de tasas entre bancos públicos, privados y compañías financieras resulta menor en comparación con otros períodos, y el diferencial entre la alternativa más baja y la más alta se acortó notablemente.

El capital final que recibe un ahorrista por $1 millón a 30 días en los bancos que pagan menos apenas supera los $1.012.000, mientras que las entidades que lideran el ranking permiten obtener poco más de $1.020.500. En todos los casos, el rendimiento es insuficiente para mantener el poder adquisitivo frente a una inflación mensual que supera con holgura el retorno de estas colocaciones.

Entre los factores que explican la baja generalizada de tasas, la política monetaria y la competencia por captar fondos juegan el papel central. El Banco Central busca reducir el costo del dinero, controlar la inflación y fomentar el crédito productivo. Los bancos trasladan esa estrategia a sus propias tasas, que ajustan según los lineamientos oficiales y la disponibilidad de liquidez. Para el ahorrista tradicional, esto significa enfrentar un escenario donde resulta más difícil obtener rentabilidades reales positivas a través de depósitos a plazo fijo.

La información más reciente muestra que los bancos de mayor volumen de depósitos se mantienen en la franja más baja del espectro de tasas, mientras que las financieras y bancos digitales ofrecen rendimientos algo superiores, aunque insuficientes para cubrir la suba de precios. El mercado de depósitos a plazo fijo atraviesa, de este modo, una etapa de tasas históricamente bajas, donde la diferencia entre entidades perdió relevancia y el desafío principal pasó a ser la preservación del capital ante la inflación.

FUENTE: Infobae

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