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Empezó el Hot Sale 2026: cómo aprovechar los descuentos y cuántas marcas participan

Desde este lunes 11 hasta el miércoles 13 de mayo, la Argentina vivirá una nueva edición del Hot Sale.

Por Agencia NA
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Del lunes 11 al miércoles 13 de mayo de 2026 se realizará una nueva edición del Hot Sale Argentina 2026, uno de los eventos de comercio electrónico más importantes del país, que promete miles de descuentos, promociones y cuotas en productos de tecnología, viajes, indumentaria, supermercados, electrodomésticos y turismo.

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Según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas, se espera que en este 2026 se supere a años anteriores, teniendo en cuenta la necesidad de la gente de solo comprar ofertas.

Debido al casi inminente inicio del Mundial 2026 se espera mayores ventas para categorías vinculadas al entretenimiento y la tecnología, sobre todo televisores y celulares.

Qué tener en cuenta para comprar más barato

La iniciativa es organizada por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) y reunirá a cientos de marcas y tiendas oficiales que ofrecerán rebajas especiales durante tres días consecutivos.

Uno de los principales consejos es comparar precios antes de que comience el Hot Sale. Muchos usuarios realizan un seguimiento previo de los valores para verificar si realmente existen descuentos durante el evento.

Además, se recomienda:

  • Revisar el precio final con impuestos y costo de envío incluidos.
  • Verificar si las cuotas son realmente sin interés.
  • Comparar el mismo producto en distintas tiendas.
  • Aprovechar promociones bancarias y reintegros con billeteras virtuales.
  • Tener definidos previamente los productos que se necesitan para evitar compras impulsivas.

También sugieren registrarse antes en las páginas oficiales para ahorrar tiempo al momento de concretar la compra y evitar perder promociones con stock limitado.

Claves de seguridad: evitá estafas y errores

Con millones de usuarios navegando simultáneamente, los riesgos de ciberseguridad aumentan. Seguí estos consejos para una compra protegida:

  • Navegá desde el origen: Accedé siempre a las tiendas a través del sitio oficial www.hotsale.com.ar. Evitá ingresar mediante enlaces que lleguen por redes sociales, WhatsApp o correos de remitentes desconocidos.
  • Verificá el candado: Al momento de pagar, asegurate de que la URL comience con "https" y aparezca el ícono del candado en la barra del navegador, lo que garantiza una conexión segura.
  • Chequeo de condiciones: Antes de confirmar la compra, revisá el precio final (incluyendo el envío) y las políticas de cambios o devoluciones de cada empresa.
  • Resguardo de datos: Guardá capturas de pantalla de la oferta, correos de confirmación y facturas. Estos documentos son vitales ante cualquier reclamo posterior.

Recordá que como consumidor tenés el derecho al arrepentimiento, que permite devolver el producto dentro de los 10 días de recibido si la compra se realizó de manera online.

Qué rubros tendrán más promociones

Para este Hot Sale se esperan importantes descuentos en:

  • Tecnología y celulares.
  • Electrodomésticos.
  • Indumentaria y calzado.
  • Pasajes y turismo.
  • Supermercados.
  • Hogar y muebles.
  • Cosmética y perfumería.
  • Deportes y fitness.

El rubro viajes suele ser uno de los más buscados, especialmente por las promociones en vuelos, hoteles y paquetes turísticos para vacaciones de invierno y verano.

Quiénes participan del Hot Sale 2026

En el evento participarán grandes cadenas, marketplaces y tiendas oficiales de múltiples rubros. Entre las empresas más reconocidas suelen aparecer:

  • Mercado Libre
  • Frávega
  • Musimundo
  • Garbarino
  • Cetrogar
  • Despegar
  • Almundo
  • Falabella
  • Dexter
  • Adidas
  • Nike

La lista completa de marcas adheridas puede consultarse en el sitio oficial del evento, donde además se publicarán las ofertas destacadas y categorías disponibles.

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