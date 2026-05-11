El Riesgo País perfora los 500 puntos básicos por primera vez desde enero

El riesgo país perfora este lunes la barrera de los 500 puntos básicos. La reacción llega luego de que la semana pasada Fitch Ratings subiera la nota de la deuda soberana argentina, mientras que el mercado está al pendiente de que otras calificadoras de riesgo sigan sus pasos en las próximas semanas.

En las primeras negociaciones de la jornada, el índice de riesgo país retrocede 12 unidades y se ubica en 498 puntos básicos (-2,35%), de acuerdo con las pantallas de Rava Bursátil. Es el valor más bajo desde finales de enero, cuando el indicador elaborado por el JP Morgan llegó a tocar piso en 484 puntos básicos, en un contexto de acumulación de reservas internacionales por parte del Banco Central (BCRA).

Desde entonces, el índice había vuelto a tender al alza y hasta llegó a posicionarse nuevamente arriba de los 600 puntos, luego de que la guerra en Medio Oriente aumentara la incertidumbre en el mercado financiero global. Sin embargo, el cambio de nota de la deuda argentina de CCC+ a B- por parte de Fitch fue un catalizador a favor de la Argentina.

“Por primera vez desde 2018, la Argentina recuperó una calificación B-. Fitch Ratings dio el primer paso y elevó la nota soberana, apoyada en la consolidación fiscal, la acumulación de reservas y el avance de reformas estructurales. No es un dato menor: marca el inicio de una narrativa crediticia diferente, aunque el consenso de agencias todavía no acompañó y el promedio se mantiene en CCC+“, explicaron desde la sociedad de bolsa GMA Capital.

De esta manera, el riesgo país no solo marca uno de los valores más bajos de la gestión de Javier Milei, sino que además hay que remontarse a junio de 2018 para encontrar valores similares. Esto se debe a la recuperación que tuvieron los bonos soberanos de deuda, que este lunes trepan hasta 0,5% en el caso de los Bonares (AL41D) y del 1,2% entre los Globales (GD46D).

FUENTE: La Nación